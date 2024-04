Benja Serra explica la historia tras el vídeo de 'Callejeros Benjeros' en Lisboa: "No estaba premeditado"

Benja Serra se pasó su noche más legendaria durmiendo. Lo que a priori parece una contradicción tiene una explicación y la ha contado a Chenoa y Ventura en su visita a Tómatelo menos en serio.

Fue en 2013 cuando vivía en Londres. Ese día llegó de trabajar y escribió un mensaje en Twitter quejándose de su situación laboral. "Hola. Me llamo Benjamín Serra, tengo dos carreras y un máster y limpio WCs", se lamentaba. "Recuerdo que esa noche me fui a dormir y al día siguiente eso estaba...", ha apuntado sobre la publicación, que hoy acumula 24.000 retuits y 10.000 me gusta.

"Lo escribí en Facebook para mis amigos y mis contactos. Hice un pantallazo, lo subí a Twitter y al día siguiente llegó a un montón de medios... Así que la noche legendaria la pasé durmiendo", ha dicho el tiktoker que no buscaba ni se esperaba ese éxito.

Benja Serra se fue a Londres en 2011 al terminar la carrera con una beca Leonardo. Trabajó en un diario online y, cuando acabaron las prácticas, le ofrecieron un trabajo no remunerado. ¿En Londres? ¿Sin cobrar? "Ahí fue cuando me puse a trabajar en un bar", ha añadido.

Su trabajo en un bar fue pasajero, luego se vino a España a trabajar en publicidad y ahora se dedica 100% a crear contenidos para TikTok. "Desde hace un mes ya no trabajo en la agencia", ha contado para sorpresa de Chenoa y Ventura. "Fue decisión propia. Yo he trabajado siempre en agencias, marketing pero llegó un momento en que he tenido que elegir y dije: 'Le voy a dar una oportunidad al tema de creación de contenidos".

La historia de 'Callejeros Benjeros'

Se tiró al fango y apostó por su proyecto como tiktoker y así poder tener tiempo para crear esos vídeos que tanto éxito le están dando en redes. "Lo que más me gusta es el sarcasmo y los juegos de palabras absurdos", ha reconocido sobre las grabaciones que le han convertido en un fenómeno viral.

En sus vídeos de más éxito están los del proyecto Callejeros Benjeros, que nació en Lisboa de manera espontánea. Fue en su primer viaje de pareja con Raúl, al que conoció en Tinder.

"Me compré los micrófonos una semana antes y le dije a Raúl: 'Vamos a llevar los micros por si se nos ocurre alguna tontería", ha explicado sobre el nacimiento de este fenómeno viral. "No estaba premeditado para nada pero sí que es verdad que el micro lo llevaba por si acaso".

Ahí dio comienzo el formato Callejeros Benjeros que está marcando cada viaje que hace, tanto es así que se ha prometido que en verano dejará el micro en casa para así no caer en la tentación.

"Después de Lisboa empecé a hacer destinos en España porque era más fácil... Los elijo según agenda. Si tengo menos tiempo, voy a Segovia porque está cerca de Madrid... Los elijo un poco en base a eso", ha explicado Benja Serra, que reconoce que su trayectoria laboral no ha sorprendido. "Lo llevo haciendo toda la vida".

A las puertas de los Premios Ídolo

A su faceta como turista, hay que sumar la de presentador. Benja Serra fue presentador de los Premios TikTok con Eva Soriano y recientemente acudió como nominado a los Premios Ídolo.

"Me hizo mucha ilusión", ha dicho sobre la gala en la que no se llevó el premio —la victoria en la categoría humor fue para Lalachus— y en la que lució una chaqueta propia. "No me vistió ninguna marca porque no había tallas y me la compré. Tampoco pasa nada. La gente se puede comprar su ropa".

Al llegar a casa, Benja le leyó a su pareja el discurso que tenía preparado y, como todavía lo tiene en el móvil, Ventura le ha animado a leerlo ante los clientes del bar de Europa FM.

Un espectáculo propio, su próximo proyecto

La carpeta de nuevos proyectos de Benja Serra no deja de llenarse y confiesa que actualmente está preparando su propio espectáculo. "Es una cosa un poco entre monólogo, show, medio audiovisual... Al final la gente me conoce por lo que hago en redes, así que cuando vengan a verme que no vea algo muy distinto pero también sea algo nuevo", ha explicado asegurando que aún le quedan unos meses de trabajo.

También ha confesado que tiene intención de incluir algunos de sus personajes más conocidos y ha apuntado que uno de sus favoritos en la profesora de lengua de Hogwarts.

Begoña, la cajera es otro de sus grandes hits y la define como su alter ego londinense. "Surge para decir lo que le gustaría decir a la gente que trabaja de cara al público (y no puede por educación)", ha explicado. "Yo que trabajé de cara al público, muchas cosas son cosas que me recuerdan a lo que me hubiese gustado decir".

👉 Tómatelo menos en serio se emite las madrugadas de jueves a viernes y de viernes a sábado de 1:00 a 2:00 horas.

