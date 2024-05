Bertus revela a Chenoa que se presentó varias veces al casting de 'Operación Triunfo'

El bar de Tómatelo menos en serio ha abierto este jueves con más risas que nunca porque nos ha visitado el adorado Bertus , rey de la comedia y colaborador de Cuerpos especiales.

El influencer madrileño ha presentado su show humorístico K DecirTe K no SepaS, un homenaje a los millennials y su adolescencia hecho mano a mano con su amiga y compañera Lalachus.

"Es un show de comedia que nos vamos inventando sobre la marcha, es un repaso de la vida de los millennials y hablamos de música, series... No hay dos shows iguales", ha explicado Bertus, destacando que hablan de "cosas ciertas" y Lala cuenta anécdotas de Chenoa: "Llevaba una carpeta que ponía RIP Chenoa".

El espectáculo sirve para "reconciliarse con la adolescencia", ha explicado el cómico y ha contado también cómo era él de joven: "Yo era un cani de coletilla, calcetines por encima, oros... antes lo rechazaba, pero ahora lo abrazo".

El madrileño comenzó haciendo vídeos divertidos en redes, aunque de adolescente "se negó a hacer muchas cosas por vergüenza". No fue hasta que arrancó el show con Lala cuando "se dio cuenta que era cómico".

El secreto más embarazoso de Bertus

Hablando de adolescencia, Bertus ha confesado uno de sus secretos más oscuros: lleva un tatuaje enorme en la espalda con su nombre que se hizo con 17 años.

"Tengo un tatuaje que me hice en la adolescencia y del que me arrepiento. Es mi nombre en la espalda en letras góticas gigantes, de omóplato a omóplato. Es bastante vergonzoso. Alguna vez ha venido alguien en la playa a pedirme fotos y les he dicho que no. Me lo hice con 17 años y mi madre ya me dijo que no lo hiciera", ha explicado.

Y entre confesiones y secretos, ha dado la exclusiva: se presentó al casting de Operación Triunfo en 2007 y 2008. Logró pasar las primeras fases, pero hubo un momento en el que decidió retirarse: "Me dijeron que fuera a un casting a cantar delante de mi familia y dije que no".

