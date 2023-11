Chenoa, sobre la amistad: "Tengo muy pocos amigos porque no tengo tiempo para cuidarlos"

Todos tenemos muchas cosas que hacer y sentimos que nos faltan horas al día para poder rendir como nos gustaría. Este ha sido el tema de conversación que Chenoa ha planteado en Tómatelo menos en serio con Delaporte, Ventura, Andrea Compton y Samantha Ballentines.

A la pregunta de nuestro barman favorito sobre la amistad a distancia, la cantante ha confesado que cada vez tiene más difícil ver a sus compis: "Tengo amigos de toda la vida, pero es verdad que tengo muy pocos porque no tengo tiempo para cuidarlos como Dios manda".

Y nos ha contado la clave que tiene para no perder todos sus contactos: "Lo que hago es concentrar mucho amor en las fechas y guardamos días para vernos porque no nos basta una tarde, entonces sabemos que tenemos que quedar desde la mañana porque se nos viene encima la noche. Una vez que nos ponemos al día, ya tenemos un soporte más para no vernos hasta la siguiente".

Ha habido aplausos y ella misma ha aclarado que estos amigos los tiene desde los ocho años.

👉 Tómatelo menos en serio se emite las madrugadas de jueves a viernes y de viernes a sábado de 1:00 a 2:00 horas.

👉 ¿Quieres ir de público a Tómatelo menos en serio? Apúntate y vente al bar de Chenoa