Chenoa defiende a Loreen tras las críticas por ganar dos veces Eurovisión: "Hay mucho trabajo detrás"

Tómatelo menos en serio es la mejor combinación de humor y música. Esta semana el tema no podía ser otro que Eurovisión y la victoria de Loreen con Tattoo, aunque se convirtió en un tanto polémica por haber triunfado también en 2012. Muchos fans no entendieron que fuera ella la escogida para llevarse el micrófono de cristal.

Chenoa ha aprovechado la visita de Carlos Marco para hablar de esto y ha querido defenderla después del hate que le mandó: "Trabaja que no es ni medio normal. Cada movimiento que estaba haciendo lo interiorizó de la forma que ella quería hacerlo. Hay mucho trabajo artístico detrás y quiero romper una lanza por ella".

De hecho, ha explicado los motivos por los que no cree que ganar dos veces es un problema: "Pasó hace 10 años. No tiene nada que ver 28 años con 28 y se lo merecía".

La artista también se ha pronunciado sobre las críticas por no afinar durante el show. Ha indicado que fue porque estaba nerviosa, "no porque no supiera cantar". "Los nervios juegan malas pasadas", ha reflexionado.

👉 Tómatelo menos en serio se emite las madrugadas de jueves a viernes y de viernes a sábado de 1:00 a 2:00 horas.

