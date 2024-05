Esperansa Grasia: "Mi padre no entendía nada hasta que un día salí en la tele"

¡Ha quedado claro! Esperansa Grasia es cómica, la tarotista es Esperanza Gracia.

Chenoa lo ha aclarado este viernes en Tómatelo menos en serio tras recibir en el programa a la famosa tiktoker, a quien ha invitado a su bar siguiendo el consejo que le dio Briten durante su visita.

La joven valenciana, que este lunes 20 de mayo cumple 24 años, se lo ha demostrado al tratar de echarle las cartas. Sus pronósticos no han dejado lugar a dudas...

Aclarado este punto, Esperansa Grasia se ha enfrentado a la pregunta obligada: su noche más legendaria fue uno de los pocos días que salió de fiesta. "No bebo, he ido a una discoteca dos veces en mi vida y ha sido por trabajo. No volvería más", ha aclarado antes de entrar en detalles.

La cuestión es que siendo una adolescente se apuntó a las Fallas de su pueblo y se le fue de las manos. "Empecé a beber y me sentó como un culo. Solo recuerdo estar con los pantalones bajados y unas gafas de bucear. No vomité ni nada, me quedé dormida en un banco y me desperté con cuatro chavales despertándome y uno estaba dándome un kitkat", ha contado sobre esa noche local.

La cómica es más de estar en casa y así, estando en casa durante la pandemia, fue cuando surgió su proyecto cómico: las parodias de situaciones EEUU vs España, que no tardó mucho en cambiar.

"Me lo paso muy bien haciendo eso pero pensé que la gente se podía aburrir", ha contado sobre su decisión de crear nuevos contenidos para sus redes.

El nombre artístico se lo puso también estando en casa. "Era finales de la cuarentena. Estaba en mi cuarto a las 4 de la mañana y me abrí TikTok. Yo, que he sido toda la vida vergonzosa, leo ¡nombre de usuario' y me salió un anuncio de Esperanza Gracia y justo me lo puse", ha explicado la cómica que dejó su trabajo como cajera para centrarse en esta faceta que tanto ha desconcertado a sus padres.

"Mi padre no entendía nada hasta que un día salí en la tele", ha contado a Chenoa. "Estábamos tomando sopa y al verme la escupió".

Premio TikTok a la comedia del año

La cómica insiste en su timidez y asegura que le pasa factura en grandes eventos. "Las alfombras rojas se me dan fatal y las odio", ha explicado en la entrevista. "Sé que es superimportante y me dicen que soy muy desagradecida, pero voy nerviosa", ha confesado para luego explicar por qué no le gustan estos trámites.

"Una alfombra roja es algo superfrío", ha reconocida. "Estás en una cola, hay gente delante, unos te saludan y otros, no... Y entonces, cuando llega tu turno, un señor te pregunta '¿cómo te llamas?", ha añadido la invitada, a la que en una premier le llegaron a preguntar qué papel hacía en la película.

Y todo esto por no hablar del dress code... "Es un ambiente muy frio y luego la ropa. Cuando tú no te sientes tú, yo voy muy desubicada", ha añadido Esperansa Grasia, a la que le gusta ir en chándal. "Tengo dos pantalones grises y uno negro y los voy lavando".

Froilán, su 'crush' de adolescencia

En su entrevista también ha hablado de sus recientes declaraciones sobre Froilán, del que dijo que era su crush. "Me gustaba el pelo negro azabache, así rizadito... y encima era 'lo que ha hecho Froilán ahora mismo'... 'qué travieso es'... Me llamaba la atención pero ahora no", ha matizado la joven, que en esa época reconoce que no era gran estudiantes.

"Toda mi vida en ido cohibida a la escuela", ha asegurado. "Sé que es algo importante pero yo iba deprimida. No tenía ilusión de vivir. Y [la comedia] me escapaba un poco", ha contado sobre sus inicios parodiando a profesores e incluso a su madre, a la que imitaba con su hermano hasta llevarla al enfado.

