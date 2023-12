Chenoa da la exclusiva en su programa 'Tómatelo menos en serio': "Se viene nuevo disco"

Este jueves viene a Tómatelo menos en serio la invitada más especial posible y que conoce a la perfección el programa, porque no es otra que... ¡Chenoa! La presentadora y cantante (además de dueña de este bar) ha aparecido en calidad de entrevistada, que estaba escuchando al otro lado a la espera de aparecer en escena: "He estado a punto de entrar para deciros cuatro cosas. Lo hacéis bien, pero ha habido trabas ahí", ha evaluado la Mariang y Ventura, que conducen esta vez el late night.

La noche 'no legendaria' de Chenoa

La primera pregunta se la sabe: noche legendaria; es la llave para entrar en el club del programa. "Mis noches legendarias son muy tristes y muy aburridas". A diferencia de los artistas que traen anécdotas para la posteridad, llenas de elementos extravagantes y casualidades imposibles, la recién estrenada presentadora de Operación Triunfo 2023 ha admitido: "Al acabar los conciertos, termino en el cuarto de un hotel sola mirando el techo, diciendo: '¿y ahora qué hago?". "Como tranquilamente algo, me miro alguna serie para desconectar un poco, me pego una ducha calentita... y luego igual me paso al cuarto de los músicos porque ahí hay cachondeito", ha revelado. "Pero voy en pijama".

Su nuevo single, 'Bailar contigo'

Tras cuatro años, Chenoa vuelve como autora y solista. ¿Qué significa eso? "Muchas cosas. Me he venido arriba grabando. Lo más divertido ha sido grabar en el estudio, que es una de las partes que más me gusta de todo el proceso de lo que es sacar una canción", ha contado a Ventura.

La cantante de himnos como Cuando tú vas o Atrévete ha admitido haber sentido presiones para editar nueva música, pero no propias. "La presión me la pone el público, llevaban mucho tiempo pidiendo tema nuevo, y yo me embarqué muchísimo más en hacer entretenimiento y estar en tele. Llevaba ocho trabajos más o menos. Ya necesitaba sacar material nuevo".

Ella misma define este nuevo tema como una canción "muy bailonga y pegadiza" que hace caso a los consejos de su equipo, que pedían algo "moderno, pero que sigue sonando a Chenoa". La calle también ha opinado al respecto de lo nuevo de la cantante (lo han escuchado en exclusiva) y la han bautizado como "La Dua Lipa española". "Tiene un puntito moderno, porque es muy disco y yo no quería irme a cosas que no controlo". "Quiero que sea mágica para la gente que la escuche, que sea terapéutico, al final la música es para eso", ha declarado.

Exclusiva: nuevo disco y fecha para el próximo single

Esta no va a ser la única canción que escuchemos de Chenoa próximamente... Porque va a haber nuevo disco. "Se viene nuevo disco, estoy en ello, pero primero voy a ir canción por canción", adelantaba. Con sangre, sudor y lágrimas, Ventura le ha sacado esta doble exclusiva: el próximo tema lo veremos entre diciembre y marzo.

Todas las veces que Chenoa ha "servido coño"

Sabe lo que es, porque se lo han dicho varias veces. "De lokos, Dilo, reina... Hay expresiones de esta gente joven que me gustan mucho", ha explicado la artista de origen argentino. "Es un 'con cojones', pero llevado a nosotras, que no tenemos frases. Algo es cojonudo, algo es un coñazo, si empezamos con esas comparaciones...".

Y la verdad es que ella misma ha sido servidora en más de una ocasión, como primer ejemplo, cómo no, el momento Bisbal, una ruptura que toda España vivió en riguroso directo. "Me expuse demasiado", ha revelado tras volver a ver el popular vídeo en el que salió en chándal de su casa para hacer las primeras declaraciones a medios. Pero ha advertido un detalle revelador. "Es una predicción del futuro: el capuchón azul de un micrófono es Prime video [la empresa que emite OT] y el verde es Tómatelo menos en serio. Era el futuro del 2023. me parece muy heavy terminar el año descubriendo esto después de 20 años de chándal", ha flipado.

La cantante también "sirvió coño" cuando sacó una línea propia de merchandising con sudaderas de chándal serigrafiadas con la frase "yo en chándal no salgo más", a lo que ha argumentado: "Esto es de los folclores. La gente dice: 'es que no paras de hablar de ese tema'. No, es que a mí me preguntan 22 años después todo el rato por ello y yo tengo que reírme para poder sobrevivir".

"Es igual de molesto para el cómo para mí y siempre lo he dicho", ha especificado. "Que lo hable yo por hacer la gracia, creo que tengo licencia, ya que lo tuve que vivir. Si tengo que estar todo el rato dándole vueltas a eso, no hago nada en la vida".

Antes de terminar la entrevista, la presentadora de OT ha hablado sobre el "transatlántico" que ahora dirige: "Yo no había ni soñado presentar a un monstruo de estas características", ha contado. "La parte que mas disfruto es cuando me abrazan y vienen de hacer su actuación".

👉 Tómatelo menos en serio se emite las madrugadas de jueves a viernes y de viernes a sábado de 1:00 a 2:00 horas.

👉 ¿Quieres ir de público a Tómatelo menos en serio? Apúntate y vente al bar de Chenoa