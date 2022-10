Chenoa confiesa que le dedicó una canción a David Bisbal tras su ruptura en 'Tómatelo menos en serio'

Corría en el año 2005 cuando una abrumada Chenoa atendía a los micrófonos de la prensa frente al portal de su casa. Entre lágrimas confirmaba que la ruptura con David Bisbal era una realidad y pedía respeto.

El chándal gris que llevaba puesto se convirtió en un símbolo y el momento la transformó en un icono. Todos hemos sufrido en algún momento como Chenoa sufrió su separación del almeriense. Un romance que se había fragaudo en la Academia de Operación Triunfo cuatro años antes, en 2001, ante la mirada de un público que se encariñó con los triunfitos como nunca antes había ocurrido en un concurso de televisión.

Salvando las distancias, el anuncio del divorcio entre Shakira y Piqué cayó como una bomba mediática casi del mismo calibre. Se enamoraron también frente a la audiencia del Mundial de Sudáfrica en 2010 y once años después de bailar el Waka Waka la pareja separaba sus caminos.

Como si de una venganza musical se tratase, la colombiana explica los motivos de su ruptura en Monotonía, su colaboración con Ozuna. "No fue culpa tuya / ni tampoco mía / fue culpa de la monotonía", canta Shakira, que en una charla para Elle confirmó que todas sus letras y videoclips están basadas en experiencias personales.

Shakira en el vídeo de Monotonía // Youtube

"Tenía que haberme hecho un vídeo como 'Monotonía'"

Carlos Marco, colaborador habitual de Tómatelo Menos en Serio, ha traído el videoclip de Monotonía para comentar los detalles y referencias a Piqué escondidos. "Ese look de colores... Mi chándal era gris, era como mucho más acorde", bromea Chenoa nada más ver el estilismo que Shakira escogió para pasearse llorando por el supermercado.

Le parece fatal que la colombiana esté así de arreglada para cantarle al desamor. Lo suyo fue mucho más natural, espontáneo. "Yo no me maquillé. ¿Tú me viste el jeto, por favor? Que me da pena, tengo ganas de ir a buscarme a mí misma al portal, pero en qué estaba pensando... Con un moño en la cabeza fatal hecho. Tendría que haberme hecho un vídeo como Monotonía, con colores", asegura.

Dos segundos tardó Carlos Marco en preguntarle si nunca se planteó sacar un tema con indirectas a su expareja. "Sí, la he hecho y no lo sabéis, hombre.... ¿Qué te crees tú que soy tonta yo? Hombre, por favor", asegura.

"¡Me caigo muerta!", exclama Eduardo Navarrete, incrédulo por lo que acaba de escuchar. "Los chenoístas saben cuál es. Tenéis que buscarlo", dice antes de cambiar rápidamente de tema.

Una confesión que supone un auténtico bombazo para los nostálgicos de aquel Operación Triunfo que tantos corazones conquistó. Eso sí, para saber qué canción del repertorio de Chenoa está dedicada a Davis Bisbal hay que hacer una escucha intensiva... Y el equipo de Europa FM se propone descubrirlo.

Ya el otro día en la tertulia con Sandra Barneda, Victoria Martín y Sharonne, Chenoa descartó la posibilidad de tener un affair con Piqué. "Después de lo de Shakira... Además que me he casado", dijo.

