Chenoa habla del número de veces que se examinó del carnet de conducir

Chenoa se ha sincerado este viernes con Ventura en Tómatelo menos en serio.

La presentadora del late night en Europa FM ha charlado con nuestro barman de conducir y ha reconocido que le encanta ponerse al volante, aunque no consiguió hacerlo a la primera.

En la charla previa a la entrevista con Siloé, el grupo de Valladolid que ha acudido al programa para hablar de su gira Todos los besos, la cantante ha contado que hubo una época en la que estaba "casi afiliada a la autoescuela".

"Tardé mucho en sacarme el carnet", le ha confesa a Ventura antes de darle datos. Tuvo que enfrentarse a "tres exámenes teóricos y cuatro prácticos".

Después de exclamar "¡siete!", Ventura ha lanzado la pregunta —"¿Por qué?"— y Chenoa le ha explicado.

"La primera vez me salté un semáforo en rojo y la segunda fue porque fui a una zona de muchos pasos de cebra e iba a 80. No era plan. Y luego una rotonda que pillé en cuarta", ha contado sobre los tres exámenes previos al cuarto examen, el que aprobó.

Chenoa no está sola en esto, entre el público había un seguidor de París que aprobó también a la cuarta. "Lo de la rotonda me pasó, entré en tercera", ha contado para alegría de Chenoa, que no se ha visto sola en esto.

👉 Tómatelo menos en serio se emite las madrugadas de jueves a viernes y de viernes a sábado de 1:00 a 2:00 horas.

👉 ¿Quieres ir de público a Tómatelo menos en serio? Apúntate y vente al bar de Chenoa en Europa FM Chenoa