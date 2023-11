Chenoa, muy molesta con las personas que comparten comida: "Tú te comes tu plato y yo el mío"

¿Se debe compartir comida o es mejor que cada una tenga un plato? Chenoa lo tiene claro y ha revelado en Tómatelo menos en serio que no soporta compartir plato. De hecho, ha dejado claro que "no le da la gana" que toquen lo que ella está comiendo.

Comer es un placer para la mayoría de personas. Dulces, salados, amargos... Da igual el sabor porque en muchas ocasiones lo verdaderamente importante es la compañía.

Hemos hablado justo de este tema en el último programa de Tómatelo menos en serio con el influencer Peldanyos y hemos llegado a una conclusión: la mayoría de los clientes del mejor bar de Europa FM no quieren compartir comida.

La veda la ha abierto Chenoaexplicando que "no soporta" hacerlo, "ni de coña". Se ha mostrado muy crítica y ha mandado un recadito para aquellos que quieran comer algo que esté en su plato: "Tú te comes el tuyo y yo el mío y si quieres un poquito te hago una tapa en medio, pero mi plato no lo vas a tocar porque no me da la gana... y el postre tampoco".

El 'asesor culinario' invitado se ha sumado a las palabras de la presentadora y ha contado que no le gusta que su novia le coja comida si están en casa: "Siempre le digo que si quiere le hago un plato para ella más pequeño, pero que por favor no toque el mío".

