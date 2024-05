Elías Dosunmu: "Quería trabajar de camarero pero, como no sabía chino, me mandaron a trabajar a la cocina"

Elías Dosunmu es un INFLUENCER con mayúsculas. El joven de 28 años, maestro de cocina y experto en economizar entre fogones, cuenta con más de 15 millones de seguidores en TikTok, que empezó a sumar después de quedarse sin trabajo en la pandemia.

Fue su novia quien lo animó a crearse un perfil en esta red social y dio en el clavo. "Me dijo que si tenía tiempo libre que intentase subir vídeos", ha contado a Chenoa y Ventura en Tómatelo menos en serio. "Eres más o menos fotogénico y se te da bien cocinar ", le sugirió con gran acierto.

Los primeros meses no fueron un éxito pero el tiempo —y la estrategia— le acabaron dando la razón a su chica. Dosunmu, graduado en Ingeniería Aeroespacial, tiró de algoritmo y pensó qué podía hacer para hacer crecer el número de seguidores. "Se me ocurrió buscar #recetas en TikTok, buscar la más vista y hacer la misma receta", cuenta sobre su éxito viral de cómo hacer unas patatas chips al microondas.

Ese primer vídeo fue solo el principio del éxito. El verdadero viral llegó cuando se grabó yendo en coche a pedir comida, la probó y dije su frase estrella: 'No está mal pero lo vamos a hacer mejor'. "Y fui a mi casa, lo hice y a la gente le gustó tanto ese formato que en una noche gané dos millones de seguidores".

Después fueron llegando otros éxitos y otros formatos, como el que le lleva a recorrer las calles con una mesa e invitar a la gente que va por ahí a comer. Una fórmula que con la que triunfa en España y que no gusta tanto a la Policía. "Una vez me echaron", ha contado a modo anécdota.

Cocinero porque no sabía chino

Dosunmu, que antes de triunfar en redes trabajó en restaurantes y fue cocinero de cumpleaños y bodas, aterrizó en la cocina de casualidad. "No puedo decir que fuese aficionado a la cocina desde el principio. He montado fiestas en Malta, he probado un poco de todo y al final salió la oportunidad de trabajar de cocinero en China", ha confesado el influencer, quien trabajando de cocinero también se graduó en la Universidad.

"[Cuando fui co mi madre a China ] En realidad quería trabajar de camarero pero me dijeron que, como no sabía hablar chino, tenía que ir a la cocina y ahí fue un poco donde me empezó a gustar y le empecé a coger el gustillo", ha explicado durante la entrevista.

Reconoce que no tardó en enamorarse de los fogones y que, de hecho, le gustan más que comer. "Puedo estar todo el día cocinando diez platos para vídeos y luego hacerme un bocata o pedir una pizza", ha dicho sobre estas afición, que se ha convertido en su modo de vida aunque con matices. "Yo me considero más creador de contenido que cocinero".

La creación de contenidos le ha llevado hasta las librerías porque en marzo publicó el libro Vamos a hacerlo mejor: Las recetas del chef viral que ha conquistado a millones de personas, que cuenta con siete capítulos con sus recetas favoritas dividas por temáticas y en cuya portada posa con un brócoli. Es una foto que le hizo su novia con un alimento que está muy denostado pese a su gran sabor, cuenta.

Aunque para sabores, se queda con "el puré con albóndigas de toda la vida" que tomaba cuando iba al colegio en Rusia. "Cuando estoy en casa y no sé qué comer me preparo eso, mi chica también me lo hace y mi madre", ha dicho apelando a la nostalgia.



👉 Tómatelo menos en serio se emite las madrugadas de jueves a viernes y de viernes a sábado de 1:00 a 2:00 horas.

👉¿Quieres ir de público a Tómatelo menos en serio? Apúntate y vente al bar de Chenoa