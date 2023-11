Henar Álvarez: "Me hace mucha gracia que el momento cumbre de mi carrera me llegue con la chochoctora"

Henar Álvarez no tiene una noche legendaria, tiene una mañana. Fue la que siguió a una noche loca en la que fue de tranquis a un concierto del grupo Baby Saunders de Pete Doherty y acabó yendo de empalmada a trabajar.

"Cuando era más joven salía muchísimo, ahora salgo un poco menos por el curro y porque tengo un hijo", ha contado a Chenoa para ponerle en antecedentes antes de contar esta anécdota que, asegura, es 100% real.

Aquella noche, la idea de Henar era ir al concierto y luego a casa: "Por supuesto, no pasó... No pasó hasta el punto de que llegó la hora de llegar a trabajar y yo seguía por ahí. A las 8:30 digo 'ya no me da tiempo ni de irme a duchar' así que me fui al trabajo con una resaca y una borrachera impresionante. Todo mal. Seguro que era un cuadro".

Llegó a trabajar y fue pasando la jornada como buenamente podía. "A la 1 de la tarde me llega mi jefe y me dice 'vete a casa'. Le di las gracias y me dijo 'no me des las gracias, no es por ti, es por los demás porque con el olor que destilas nadie puede trabajar'. A mí la razón me importaba una mierda, lo que quería era irme a mi casa a dormir y me fui a dormir", ha añadido.

Una abuela escotada y con muchos tatuajes

La cómica y guionista ha contado la anécdota durante su entrevista de este jueves en Tómatelo menos en serio y ha explicado también cómo se imagina de mayor. "Espero ser una abuela llena de tatuajes que vaya con mucho escote aunque tenga las tetas ahí abajo", ha explicado después de ver una grabación que se hizo con una app que te hace mayor y que compartió con sus seguidores de Instagram.

"Lo mejor de envejecer es que las cosas empiezan a importarte menos. Las cosas a las que antes le dabas importancia te van a dar igual" , ha reflexionado Henar, que siente una cierta envidia cuando está en el supermercado y los mayores se empiezan a colar. "Ya no les regaño, es en plan 'claro que sí, mi vida, para lo que te queda en el convento... Lo mínimo que tienes que hacer es ganar tiempo'. Yo voy a hacer lo mismo", ha añadido la cómica, que tiene un referente televisivo en esto de envejecer: "Hay una serie que se llama Hacks de una cómica que ya es muy mayor y tiene su show en Las Vegas y la veo y digo: 'Me gustaría llegar a eso".

"Que me insulten a mis espaldas"

Henar Álvarez habla con sonrisa relajada y asegura que a estas alturas de su carrera ya pasa de las críticas. "Me quité Twitter y así decido en qué redes sociales quiero estar. Cierro ventanas", cuenta sobre su fórmula para sobrellevar la inevitable cara B de la fama.

"Yo no digo que no me insulten, digo que lo hagan a mis espaldas sin que yo me entere", continúa, y reconoce que es cuando está más cansada cuando le afectan más los comentarios negativos. Esos días tiene una fórmula que se repite en bucle: "Son una nimiedad al lado de la gente a la que le gustas". Y concluye: "No puede ser que tengas 1.000 comentarios llamándote puta ama y te moleste el de solo puta".

La cómica y guionista está ahora más expuesta que nunca por los múltiples proyectos en los que está inmersa y que le obligan a llevar "una organización militar" de su día a día. Su fórmula es actuar con previsión "sabiendo que no se puede pasar ningún día... Hay que ser muy metódica y salir menos", dice la cómica, madre de un niño de siete años.

El éxito de la Chochoctora

Uno de los personajes que más fama le han dado es la chochoctora, creado para dar consejos de sexo a hombres y mujeres pensando siempre en el disfrute femenino.

"Me hace mucha gracia que el momento cumbre de mi carrera me ha llegado con un personaje", reconoce antes de enfundarse en una bata blanca y lanzarse a dar consejos a los oyentes de nuestros .

Son consejos ante dudas relacionadas con el sexo oral o con los orgasmos, que define como una gran deuda. "Creo que a las mujeres se nos deben muchos orgasmos", apunta, y añade: "Las mujeres de nuestra generación, cuando éramos adolescentes, eso era un secano. Fingíamos los orgasmos por aburrimiento".

Henar Álvarez también habla en la entrevista de gustos personales y de cómo es su pareja ideal. A estas alturas de la película lo tiene claro: "A mí a día de hoy me atrae que esté bueno, he llegado a un punto en que sea buena persona me parece secundario. La graciosa de la pareja soy yo".

👉 Tómatelo menos en serio se emite las madrugadas de jueves a viernes y de viernes a sábado de 1:00 a 2:00 horas.

👉 ¿Quieres ir de público a Tómatelo menos en serio? Apúntate y vente al bar de Chenoa