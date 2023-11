Joaquín Reyes es Taylor Swift: "Mis conciertos duran tres horas, nadie me pide un bis"

Tómatelo menos en serio ha recibido este viernes a una invitada muy especial. La cantante Taylor Swift se ha pasado por el bar de Europa FM de la mano de Joaquín Reyes, que ha conseguido lo imposible al convertirla en clienta del local.

La cantante estadounidense, la mujer del momento para muchos, atraviesa una temporada increíble y reconoce que no lo acaba de creer: "Lo flipo mucho. Todos los días lo flipo. Digo: 'joder, ser Taylor Swift. ¡qué movida!'. Me miro y lloro y río a la vez".

No es para menos. Con The Eras Tour está arrasando en todo el mundo y la película sobre su gira se ha convertido en el concierto más taquillero de la historia. La cinta es su concierto prácticamente completo —solo faltan 15 minutos— y eso indica que no es precisamente breve.

"Mis conciertos duran tres horas, 44 canciones. No me pide nadie un bis", ha contado en la entrevista con Chenoa, Venturay Mariang. Aunque los fans le piden que lo acorte, ella pasa. "Me la suda todo, yo hago lo que me sale del papo", ha añadido la cantante que solo hará una parada en España. Será el 30 de mayo de 2024 en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid. "No es culpa mía. Mariang, diles de quién es", ha dicho a la nueva colaboradora, que se define como swiftie

Un batalón de 'swifties'

Los fans de Taylor Swift se cuentan por decenas de miles y, de hecho, ellos son los que le ayudan a mantenerse tres horas sin parar de cantar. "A veces me dejo caer y me mueven los brazos y las piernas unos swifties que están debajo", ha confesado sobre cómo consigue no decaer en ninguno de sus shows.

Taylor Swift tiene tantos fans que algunos todavía no han salido a escena. "Tengo fans a estrenar. Hay algunos que aún los tengo en el blíster", ha apuntado la cantante que en esa lista incluya "una señora de Lugo que está muy valorad y un pelirrojo que nació en el 86". Los abrirá cuando llegue el momento.

Y al hablar de fans y de momentos ópticos, la cantante no ha dejado de mencionar el otoño: "Es muy buena época para buscar swifties. Tienes que ir por el bosque. Yo el otro día me encontré 10".

Travis Kelce, su novio, un 'swiftie' más

Swiftie es también su novio Travis Kelce, con quien empezó una relación este año. "No tenemos una historia de amor bonita, la estamos escribiendo con inteligencia artificial", cuenta al hablar sobre este mediático idilio.

La cantante también se ha referido a las críticas recibidas por sus altos niveles de contaminación. "Me han puesto multas por lo de los jet privados. ¡No se puede hacer nada!", se ha quejado, y ha insistido en que su contaminación es buena. "Contamino con todo mi amor. Puedes respirar mi dióxido de carbono y es buenísimo para el cutis".

