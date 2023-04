Lorena Castell anuncia el estreno de su nuevo single 'Una nueva noche tropical'

Volvemos una semana más a Tómatelo menos en serio y esta semana queremos recuperar el estilo de la revista y el cabaret, así que la invitada no podía ser otra que Lorena Castell. La presentadora se ha pasado por el bar de Chenoa para promocionar su Bingo para señoras, un show que combina burlesque y juegos de azar.

La catalana ha defendido que en este espectáculo están "recuperando el espíritu de la revista y los números de Lina Morgan o Bárbara Rey". Además, para ella el plato fuerte es "su parte de musical" y "el elenco de bailarines" que lleva.

Entre risas, Lorena ha contado que algunas personas se piensan que su show es un bingo normal y se quedan alucinando cuando descubren que se trataba de una fiesta. ¿Quieres ir a verlo? Date prisa porque el espectáculo termina el próximo 21 de julio.

El estreno de 'Una nueva noche tropical'

Más allá de su Bingo para señoras, la ya excolaboradora de Zapeando ha dado una exclusiva durante su entrevista: va a estrenar una nueva canción y titulada Una nueva noche tropical. Lorena Castell ya se había dedicado hace muchos años a la música con su nombre artístico Lorena C y ahora regresa al mundillo a lo grande.

No ha querido dar detalles ni entrar en fechas, pero todo apunta a que su nueva canción no tardará mucho en salir.

Tanto para su show como para este tema, la artista ha tenido que entrenar la voz y evitar quedarse sin ella: "Yo canté en mi día y ahora tengo que entrenar la voz porque hablo mucho. Tengo que aprender a hacerlo bien para poder cantar".

Lorena Castell ha aclarado que sí se presentaría al Benidorm Fest con este tema, aunque no para ir a Eurovisión, sino para "que haya jaleo". "Me iría con mi elenco de bailarines y me divertiría mucho pero Eurovisión es mucho trabajo", ha explicado.

Como no puede ser de otra forma, nos ha hablado sobre su noche más legendaria. Fue cuando era presentadora de Yu, no te pierdas nada y tenían que irse a grabar un programa a Albacete, pero esa noche salió y perdió el tren: "No llegué a presentarlo. Me vinieron a llamar a casa y ni lo escuché porque estaba dormida".

👉 Tómatelo menos en serio se emite las madrugadas de jueves a viernes y de viernes a sábado de 1:00 a 2:00 horas.

