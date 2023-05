Mariang: "La Pija y la Quinqui es un podcast por y para Carlos Peguer, solo viene gente que le gusta"

El bar de Chenoa ha cambiado de ubicación por un día y el sábado 20 de mayo abrió en el Palau Alameda de Valencia. Tómatelo menos en serio se trasladó a la ciudad del Turia para grabar un programa especial con La Pija y la Quinqui, los responsables de uno de los podcasts del momento. Ellos hablan sin filtro en su programa y también en la entrevista emitida este jueves en Europa FM.

"Me encantan los clickbaits, los hago todo el rato", ha confesado nada más empezar Carlos Peguer (La Pija). "Cuando viniste a nuestro podcast puse 'Chenoa revela la verdad' y no revelaste ninguna verdad", ha añadido.

La presentadora del late night de Europa FM ha sido una de las artistas que ha pasado por el podcast de La Pija y la Quinqui, que han contado en la entrevista con Chenoa cómo eligen a los invitados. "Es un podcast por y para Carlos Peguer, viene gente que le gusta a Carlos Peguer", ha contado Mariang, que también es guionista de Tómatelo menos en serio.

"Hay veces que no sé quién es el invitado", ha confesado. "Cuando vienen, entro antes en su Wikipedia, pero muchas veces no he visto su serie ni su música", ha añadido. "Sí, y hace preguntas que yo hago así", ha apuntado Carlos, que ha sacado a la luz la pregúntame tierra, trágame que le hizo a Chanel. "Le preguntaste: 'Pero ¿tú eres actriz?'. Si te hubieras metido en Cuéntame lo sabrías", le ha llamado la atención.

Carlos Peguer y Mariang también se han mojado y han hablado de posibles invitados. ¿A quién no llevarían nunca a su podcast?

Es la pregunta que les dejó Rayden, invitado del viernes 19 de mayo, en la botella. El cantante sabía que era para ellos. "Se lo dije yo", ha confesado Mariang.

La respuesta no fue fácil para ninguno de los dos. "Ahora mismo tengo bastantes opciones", ha dicho La Quinqui, que ha terminado confesando que "nunca entrevistaría a Santiago Segura". "Y a Bisbal, ¿esto se puede decir?".

La noche más legendaria de La Pija y La Quinqui

La Pija y La Quinqui también han respondido a la pregunta clave de Tómatelo menos en serio: ¿cuál ha sido vuestra noche más legendaria? Cada uno tiene la suya: "No somos siameses, tenemos casas".

La de Carlos Peguer fue la noche en que se vengó de su ex infiel. "En la pandemia yo vivía con mi expareja que tenía una manía recurrente que era ponerme los cuernos. Era sanitario y tenía permiso para salir. Una noche le miré el móvil y descubrí todo el pastel. Hice una operación de hackeo muy grande y, cuando me enteré, le eché sal a todas las plantas para que se murieran, le rompí jarrones,... De ahí me fui en coche a mi casa y de vuelta a Badajoz. Me llamó y me dijo: yo creo que lo podemos arreglar. Y de hecho lo arreglamos porque luego volví con él", ha contado el community manager de Cuerpos especiales.

La noche legendaria de Mariang fue en Valencia y no fue precisamente buena. Se produjeron una serie de catastróficas desdichas y acabó poniendo reclamaciones allá donde fue. Incluso a un chico que empujó a su amiga en la cola de la discoteca. "No he escrito tanto en mi vida".

👉 Tómatelo menos en serio se emite las madrugadas de jueves a viernes y de viernes a sábado de 1:00 a 2:00 horas.

👉 ¿Quieres ir de público a Tómatelo menos en serio? Apúntate y vente al bar de Ch