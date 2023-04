Martita de Graná: "Cada vez que subo una foto de pibón se meten conmigo"

Las vacaciones de Semana Santa arrancan con la entrevista de Martita de Graná en Tómatelo menos en serio. La cómica ha visitado este viernes el bar de Chenoa en Europa FM para hablar de su película De caperucita a loba, que llega a las salas de cine el miércoles 5 de abril.



"Toda la vida he sido Caperucita pero creo que todos hemos sido Caperucita porque hay que aprender a ser Loba. Desde hace dos años soy mucho más loba. He aprendido", le ha confesado a Chenoa al arrancar su entrevista. "Hay que darse de hostias para aprender a serlo".

Con ser loba no se refiere a ser mala, matiza. "Ser loba es saber manejar las situaciones, quererte a ti misma y decir 'aquí sí, aquí no", ha matizado la recién estrenada actriz que hace de amiga de la protagonista en la película.

"Yo soy la típica amiga que a todo te dice que sí, la típica que te apoya. Hay amigas que te dan consejos, pero yo digo que sí a todo. Soy el rollo Phoebe de Friends y me encanta porque en la vida real no soy ese tipo de amigas. Está guay", ha explicado Martita de Graná, que en De caperucita a loba adquiere un papel principal por primera vez y que reconoce que su próximo sueño es dejar la comedia para "hacer un papel diferente".

Martita de Graná reconoce que es diferente a su personaje: "Me gusta hacer comedia pero yo no soy tan cómica como Martita de Graná, me gustaría otros registros".

Críticas por dejar el chándal

La cómica y actriz presentó la película junto a sus compañeros en el Festival de cine de Málaga, donde recibió críticas de sus fans por el look elegido para el evento.

Es algo que le ocurre cada vez que se quita el chándal —su uniforme habitual en redes— y aparece arreglada en sus redes.

"Cada vez que subo una foto de pibón, como Martita de Graná está todo el rato en chándal, se meten conmigo. Me dicen que no soy Martita de Graná. Y sí, soy Martita de Graná, pero estoy en un Festival de Málaga, no voy a ir en pijama", ha dicho la cómica. "Estoy harta de esa gente, dejadme vivir", ha añadido tajante.

Martita de Graná quiere poner en valor a su equipo de peluquería y vestuario: "Estoy supercontenta de poder salir así de estupenda y decirle a la gente que también estoy buena".

La sorpresa de la gira MARTITA SEA!

La película De caperucita a loba llega a las salas a la vez que gira con el show MARTITA SEA! en el que ha preparado una sorpresa a sus fans.

"Me encanta porque es algo diferente, antes hacía stand-up, comedia y hablar, y ahora tengo un apoyo de una pantalla que pongo fotos y además, esto no lo he dicho nunca porque lo quería tener como un secreto, llevo un guitarrista y canto. Me apetecía dar un paso más. No tengo gran voz pero tengo buen oído, que me viene de mi abuelo que era músico. Pensé: ¿por qué no metemos parodia de comedia con canciones de toda la vida? Lo estoy haciendo y funciona muy guay", ha contado sobre el espectáculo que tiene también banda sonora.

La canción Soltera, compuesta por María Peláe y Alba Reig, suena en el show de la granadina.

"Es una canción maravillosa que me hicieron estas dos pedazo de mujeres. Hablando les dije que quería hacer una canción para el show y que quería reivindicar la soltería, que las mujeres podemos estar solas. Se lo dije un día y a los dos días tenía la canción", ha contado a Chenoa.

La noche legendaria de Martita de Graná

La entrevista a Martita de Graná ha incluido las preguntas míticas del programa, aunque en el caso de Martita de Graná hay que hablar de mañanas legendarias.

"Salgo tanto que tengo muchas noches legendarias... Aunque más que noches son mañanas. Las noches se me alargan", ha contado la invitada antes de recordar una fiesta que terminó con una limusina estropeada en un pueblo de Granada.

La historia es que "se quedó sin gasolina" y Martita de Graná y sus amigos cortaron la calle. "Imagínate todos ciegos en un pueblo lleno de viejas mirándonos, la limusina en medio de la calle. Legendaria", ha explicado sobre la fiesta.

