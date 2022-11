Soraya recuerda el día que salió de fiesta con Hugh Grant: “Es freaky que te mueres”

Hay una pregunta obligada para todos los invitados de Tómatelo menos en serio: ¿cuál fue tu noche más legendaria?

Soraya Arnelas, la invitada de este jueves en el programa de Chenoa en Europa FM, no dudó ni un minuto al responder. Su noche más legendaria la pasó con el actor Hugh Grant. ¡Sí, el mismo!

Fue en el año 2007 cuando se estrenó en Barcelona la película Music and Lyrics (Tú la letra, yo la música), basada en música de los años 80. "Yo fui invitada porque en ese momento había sacado mi disco con música de esa época", contextualizó Soraya.

"Estaban Hugh Grant y Drew Barrymore —los protagonistas— y yo en medio. Hugh Grant me dijo: 'Voy a ir a cenar, ¿te vienes?' Y dije: ‘Pues claro'. Íbamos con todo el equipo”, matizó.

Lo que no esperaba Soraya es que el plan de Hugh Grant fuese a ir más allá. No solo una cena. “Me hizo irme con él a un tablao flamenco y me pasé toda la noche traduciendo las canciones porque quería entender qué estaba pasando”, contó a Chenoa. “Eran las cinco de la mañana y yo traduciendo canciones a Hugh Grant”.

“Es freaky que te mueres”, reflexionó Soraya, rompiendo después una lanza en favor del actor. “Creo que lo que quería Hugh Grant era entender lo que pasaba”.

Una cover de Manolo García

Aunque noches legendarias también las ha tenido con su amiga Chenoa, con quien estuvo no hace mucho tiempo en Tenerife.

“Fuimos a robar hamburguesas. ¿Estoy hablando demasiado?”, preguntó Soraya a Chenoa sobre su última juerga juntos.

Esa noche coincidieron con Manolo García, un ídolo para Soraya a la que propuso un plan irrechazable.

“Me puse de rodillas y todo”, recordó Soraya, gran fan del cantante de El Último de la Fila. “No me importa que se me note (que soy fan). Con Manolo, no. Con otros sí me importa”, confesó.

“Se levantó, me di un abrazo, me dijo: '¿por qué no haces un cover de algún tema mío?”, contó Soraya sobre la propuesta del artista.

S3GUNDA PART3, su nueva canción

Para que esa propuesta se haga realidad habrá que esperar, lo que ya es una realidad es S3GUNDA PART3, el nuevo single de Soraya que llega este viernes 11 a las plataformas.

Para la extremeña, segundas partes nunca son buenas. “Las únicas buenas son las de las películas”, dice la cantante.

“Yo en el amor no creo en segundas partes. Cuando cierro la puerta es para siempre”, afirma tajante la artista, que traslada este pensamiento a las amistades. “Aunque pretendes que todo vuelva a su sitio ya no es igual, ya no vives todo de la misma manera”.

El videoclip de S3GUNDA PART3 es un videoclip inspirado en la moda, en concreto en un look icónico de Thierry Mugler que acompaña a un gorro que evoca a Philipe Tracey.

“Yo en mis videoclips, si no tengo una historia con un guion (Como Rompecabezas), suelo apoyarme mucho en la moda. Me gusta mucho ese concepto”, apunta la cantante y podría decirse experta en televisión.

Más allá de Operación Triunfo, el programa que le abrió las puertas, Soraya ha participado en Mira quien baila, El club de Flo, Famosos al volante, ¡A bailar! y Tu cara me suena, entre otros, pero si tiene que elegir uno lo tiene claro.

Soraya elige Tu cara me suena y tiene un motivo: “Me acercó a muchos artistas que no escuchaba”.

👉 Tómatelo menos en serio se emite las madrugadas de jueves a viernes y de viernes a sábado de 1:00 a 2:00 horas.

👉 ¿Quieres ir de público a Tómatelo menos en serio? Apúntate y vente al bar de Chenoa en Europa FM Chenoa