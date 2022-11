La boda de Chenoa y Miguel Sánchez Encinas fue protagonista este jueves en Tómatelo menos en serio.

Ventura, el barman del late night de Europa FM, propuso un juego al final del programa y planteó una serie de preguntas personales a la presentadora, la invitada Soraya Arnelas y a los colaboradores, Darío MH y María Peláe.

¿Quién es más probable que llegue tarde a su propia boda? fue la pregunta que llevó a la revelación de Chenoa.

"Soraya estuvo en mi boda y yo no es que llegué puntual, me adelanté una canción", ha contado la presentadora. "La había preparo pero hacía tanto calor y estaba viendo a mi suegro que se estaba derritiendo", ha explicado Chenoa, que cuando oyó a la organizadora decir "siguiente canción" dijo corriendo "siguiente no, siguiente no, que tiren ya. Se me está derritiendo el novio".

Menos discursos de los previstos

No fue el único cambio de última hora que Chenoa y Miguel Sánchez Encinas tuvieron que poner en marcha el día de su boda por culpa de las altas temperaturas.

El 17 de junio hacía tanto calor en Mallorca, que la pareja decidió acortar la ceremonia y solo una persona pudo leer un discurso durante la celebración.

Fue la escritora y abogada Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta del diario El Español y pareja del periodista Pedro J. Ramírez, quien años antes había presentado a la pareja en una cena en su casa.

"Discrepo de esos titulares que han querido vender falsas ideas. Tú eres afortunadísima en el amor. No has dado este paso hasta haber encontrado al perfecto doctor para tu alma, que, además, sabe tonificar y revitalizar tu cuerpo, porque estás más guapa que nunca", le dijo a su amiga.

Las palabras de Chenoa las ha confirmado la invitada Soraya Arnelas, una de las famosas que acudió a la ceremonia y la única de las concursantes de Operación Triunfo que acudió a la cita que no estuvo en la primera edición.

👉 Tómatelo menos en serio se emite las madrugadas de jueves a viernes y de viernes a sábado de 1:00 a 2:00 horas.

👉 ¿Quieres ir de público a Tómatelo menos en serio? Apúntate y vente al bar de Chenoa en Europa FM Chenoa