Victoria Martín explica por qué quiere pasar de 30 a 85 años: "He apuntado una serie de tips por los que quiero ser vieja"

Victoria Martín no quiere ser mayor. Quiere ser vieja.

La colaboradora de Tómatelo menos en serio, el late night de Chenoa en Europa FM, ha llegado a esta conclusión tras pasar un fin de semana en La Rioja, donde acudió a presentar su libro Se tiene que morir mucha gente. Ese día hacía mucho frío y la presentación estaba llena de "señores mayores sin libro".

"Se sentaban al calorcito (...) Un señor me sacó una receta médica para que se la firmase", ha contado Martín, que tras este viaje ha hecho una reflexión. "Estuve pensando lo que molan las personas mayores, que ya les da igual todo", ha concluido para luego asegurar: "Soy una persona que necesito ser vieja, estoy hasta las narices de ser mayor".

La cómica tiene más de una razón que explican por qué quiere dar este salto en el tiempo y así lo ha explicado en el programa.

"Vas por la vida como si te diera igual todo"

Victoria Martín está convencida que ya de vieja pasas de todo. "Para lo que te queda en el convento te cagas dentro y eso me encanta", ha explicado sobre el primer punto de su lista. "Si eres viejo te da igual herir los sentimientos de los demás".

"Te da igual tener amigos"

Para ilustrar este punto, Victoria Martín ha tirado de un ejemplo cercano. Estas navidades escuchó como su abuela decía apenada por teléfono: "Qué pena, Conchita, lo siento muchísimo". Cuando colgó dio un grito para avisar a Juan, su marido y el abuelo de Victoria, que dos conocidos habían muerto y luego los tachó del listín telefónico.

"No tienes que resolver conflictos con tus amigos porque se mueren", ha añadido sobre este punto.

"Estoy desando vivir en una residencia, es como un resort"

"Me encantaría llevar pañal"

Poco más que decir sobre este punto. Una residencia es un resort en el que tienes te todo y te hacen de todo. "Te preparan te duchan, te limpian, tienes a tus colegas dentro..."Ella quiere llevar pañal por vaguería. Pura comodidad. Así, si está en una discoteca y quiere ir al baño, no tiene que moverse de la pista. Y si estás viendo una serie en el sofá, tampoco tiene que levantarse.

"Yo lo probé una vez", se ha detenido en este punto para contar su experiencia.

Victoria Martín tenía pañales de adulto en casa por una grabación que había hecho y pensó: "¿Y si me lo pongo? Me lo puse. ¿Y si me meo? Y me meé. Eso no cala".

"No tienes que tomar grandes decisiones"

Todo lo importante en la vida ya lo has decidido. "Lo único que tienes que decir es si quieres que te entierren o te incineren, el resto ya estaría".

Victoria, para ahorrarse esta decisión, ya ha pesando qué quiere que pase con su cuerpo: "Quiero que me disequen y me pongan unos ojos azules. Que me vayan cambiando porque no quiero estar estática".

👉 Tómatelo menos en serio se emite las madrugadas de jueves a viernes y de viernes a sábado de 1:00 a 2:00 horas.

👉 ¿Quieres ir de público a Tómatelo menos en serio? Apúntate y vente al bar de Chenoa en Europa FM Chenoa