Belén Aguilera: "Lo que es transmitir no te lo pueden enseñar, es una cosa que sale de dentro"

Es domingo y eso significa que Lorena Castell y Bnet despiden la semana con las mejores novedades musicales en yu Music. Hoy nos ha visitado Belén Aguilera, que acaba de presentar su segundo disco, SUPERPOP, en el que ha apostado por la estética de los 2000 y el pop más emocional para dar paso a una nueva etapa musical.

La cantante catalana ha llegado a lo más alto gracias a las covers que subía en Instagram y a su capacidad musical que, como ella mismo ha contado, ha sido completamente autodidacta: "Yo muchas veces me considero muy mediocre, pero creo que a veces no nos damos cuenta de lo que tenemos. Deberíamos ser un poco más conscientes de lo que se nos da bien", explicaba.

Eso sí, a pesar de haber aprendido a tocar el piano sola, nos ha confesado que hay cosas que no se pueden aprender: "Lo que es transmitir no te lo pueden enseñar, es una cosa que sale tan de dentro que no te lo pueden explicar. He visto a gente virtuosa, que me quedo con la boca abierta de ver lo que son capaces de hacer, pero no me he emocionado", confesaba.

Belén también nos ha confesado la manía que tiene que hacer antes de cada uno de sus conciertos: "Necesito ir sola al baño y hacer el grito más agudo de todo el concierto", ha confesado Belén.

Adiós a The girl and the piano

Con su nuevo disco, SUPERPOP, la artista ha dejado atrás The girl and the piano, el apodo con el que se hizo famosa, para dar paso a su nombre original de artista, Belén Aguilera. "La verdad es que me lo puse porque tocaba el piano y cantaba y porque Belén Aguilera estaba cogido en Instagram, pero prefiero que me llamen por mi nombre. Ha habido entrevistas en las que me han dicho 'Oye, ¿te tengo que llamar The girl and the piano?'".

Este cambio musical, además, ha tenido mucha coherencia para ella, y tras un primer disco mucho más tranquilo ha querido dar paso al pop: "Fue más rollo baladero, más ligada al piano, que es lo que me hizo sentar las bases. En este quería explorar más cosas, que es lo que siempre he querido hacer, pero me parecía un cambio demasiado grande".

Todo sobre SUPERPOP

En este disco, la intérprete de La Tirita ha querido hacer referencia a cosas de la infancia y la adolescencia de los chicos de los años 90: "La idea es que conectar con esa parte tuya de la infancia teen. De ahí viene el nombre y pensé que el mejor regalo era tener una revista con todos los tests, los juegos... en referencia a esa etapa".

Entre las canciones del álbum, muchas han destacado ya, como Inteligencia emocional, un tema muy emotivo en el que habla sobre la salud mental: "Voy regulinchi de inteligencia emocional. Creo que sé muy interpretar a la gente y empatizo muy bien con las personas, pero conocerme es algo que llevo más regular", ha contado Aguilera.

Además de leerle el horóscopo a Lorena Castell y Bnet, Belén Aguilera también nos ha deleitado con una espectacular actuación de Cameleón, el primer single de SUPERPOP. ¡Dale al play y no te pierdas este tema en directo!