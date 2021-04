El pique de Luis Cepeda y Roi Méndez en 'Adivina la canción': "He empezado a cantarla yo, no me toquéis las pelotas"

No se gana absolutamente nada, pero cuando uno es competitivo siempre quiere ganar —aunque no reciba nada a cambio—. Luis Cepeda y Roi Méndez han demostrado que han nacido para ser ganadores y que la derrota no es algo que estén dispuestos a asumir.

Tras la entrevista en yu Music —donde los artistas han presentado su dueto La misma dirección— los amigos se han enfrentado al concurso Adivina la canción, la sección más divertida del programa que conducen Lorena Castell y Carlos Marco en Europa FM, y se han enzarzado en una pelea por ganar la sección.

Uno era más rápido con las manos y activaba antes el timbre, pero el otro lo era con la palabra por lo que todos los puntos se los ha llevado uno de ellos. Si Cepeda se lanzaba a dar el título de la canción, Roi se enfadaba porque él aseguraba haber pulsado antes que él el timbre. "Tiene que aprener a perder en algo", ha dicho Roi molesto antes de afirmar: "Si no sirve el pulsador, para qué me lo das".

La competición ha seguido con Fiesta pagana, una canción que Méndez conoce a la perfección, pero que Cepeda ha adivinado antes. "Esta la toqué yo en la orquesta", ha dicho. "¿No te dejaban cantar con ese potencial?", ha preguntado sorprendida Lorena Castell. "No lo habían descubierto, tuvo que venir Noemí Galera".

Pero el enfrentamiento estaba lejos de terminar: "Aquí hay leches", ha dicho Lorena Castell después de que en la siguiente canción que tenían que adivinar —Zapatillas, de El Canto del Loco— Luis Cepeda dijera: "He empezado a cantarla yo, no me toquéis las pelotas".

El resultado final: 5-0 para Luis Cepeda. ¡Menuda competición!

Y recuerda, yu Music todos los sábado a las 19h con Lorena Castell y Carlos Marco.