Roi Méndez: "Antes de los conciertos me meto un licorcillo"

Es una de las colaboraciones más esperadas de la industria musical desde que Roi Méndez y Luis Cepeda coincidieran en la Academia de OT en el . Se hicieron grandes amigos en el programa y eran muchos los que pedían desde años que lanzaran una colaboración musical.

Ahora, por fin, el dueto es una realidad. Juntos han lanzado La misma dirección, una canción que ya es todo un éxito. ¿Por qué han tardado tanto en colaborar? "El destino es caprichoso", ha dicho Roi. Cepeda, por el contrario, ha explicado: "Tenía la movida de no mezclar lo profesional y la amistad, porque se puede torcer". Rápidamente, entre risas ha confesado: "Eso que he dicho es una tontería porque solo colaboro con colegas".

El gallego ha explicado que conocía La misma dirección, que ha compuesto Roi Méndez, y que en numerosas ocasiones ha pedido a su amigo que le diera la canción. "Solo tengo una canción que no es mía y esta la quería... ya que no me la daba, pues la hicimos juntos".

Roi Méndez siente ciertas reticencias a la hora de pedir colaboraciones "siempre intento que el otro de el paso", afirma. "Me da palo pedir una colaboración" y quizá este es el motivo principal por el que no han unido sus voces hasta este momento.

UNA CANCIÓN 360

Lorena Castell se ha interesado por saber a quién se refiera exactamente la letra y Roi ha explicado que es una canción "360, vale para todos".

El original videoclip de esta canción incluye una pelea en un ring, pero ¿quién ganaría en una pelea entre los dos? "En una pelea callejera le mato", ha asegurado Roi que rápidamente ha matizado que si se trata de boxeo es Cepeda quien se llevaría la victoria.

En su entrevista, Lorena Castell se ha interesado por saber qué hacen Roi y Cepeda antes de subirse a un escenario, como se concentran para enfrentarse a un directo. Cepeda ha explicado que en su caso se reune con su banda y se inventan chistes. Roi, por el contrario, intentan concentrarse y "me meto un licorcillo", una costumbre que le ha quedado de la época en la que trabajaba en la orquesta donde "había que luchar mucho".

