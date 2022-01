Belén Aguilera deja atrás a 'la chica del piano' con su segundo álbum, 'SUPERPOP'

Belén Aguilera acaba de decir adiós para siempre a 'La chica del piano'. Así lo ha demostrado con la publicación de su segundo disco, SUPERPOP, en el que lleva trabajando más de dos años y que llega a los mercados este viernes 28 de enero y que apunta a convertirse en uno de los estrenos más importantes de este 2022. Un álbum en el que Belén rompe con su pasado para dar paso a un nuevo futuro musical.

El pop más emocional

Desde hace meses, la cantante catalana ha hecho gala de su talento como compositora, gracias a algunos de sus recién estrenados temas Camaleón o Inteligencia Emocional, que ya triunfan entre el público español. Con este nuevo álbum, la cantante también ha querido ilustrar su clara apuesta por el pop como sonido central de su nueva música, dejando atrás las baladas que tanto caracterizaron su primer disco.

"Para mi el disco significa una reconciliación entre la parte niña y la parte adulta. Quería conectar con la gente de mi generación con un conjunto de referencias, tanto a nivel colores como con los objetos que te traen esa nostalgia, el nombre, SUPERPOP, ese guiño... Quería esa reconciliación con tu parte más niña", explicaba en una entrevista con Europa FM.

Pero además de la estética de los 2000, Belén Aguilera también se ha sincerado sobre sus miedos e inseguridades, como manera de visibilizar la importancia de la salud mental en todos los ámbitos. "Todo va bien pero me siento regular / Una de cada cien veces me paro a revisar / Por qué a veces río y luego rompo a llorar / Calor y frío, me siento bipolar", revela en los versos de Inteligencia Emocional, uno de los singles más exitosos de su nuevo álbum.

Junto al álbum, Aguilera también ha apostado por el tema Vértigo para estrenar esa nueva etapa musical. En un videoclip donde la estética está cuidada hasta el más mínimo detalle, la cantante nos demuestra lo que es andar por la cuerda floja temiendo caer al vacío y protagoniza algunos planos espectaculares como este, en el que la propia cantante cae y que utilizó como adelanto del tema en su cuenta de Instagram.

Este, según ella misma ha explicado, ha sido uno de los videoclips más duros de grabar. ¡Dale al play y no te pierdas este último tema de Belén Aguilera!

El éxito de Camaleón

Belén Aguilera ha dado con la fórmula secreta del éxito en SUPERPOP y así lo avalan los grandes resultados que ha obtenido de la mano de Camaleón, el primer single que lanzó hace apenas dos meses. El videoclip de la canción supera ya las 700.000 visualizaciones en YouTube y la canción se ha convertido en una auténtica revolución de Tik Tok, donde ya tiene hasta su propio challenge y son muchos las famosos que se han sumado al movimiento, desde Aitana o Edurne hasta Lola Índigo.

En el videoclip oficial de la canción, Belén Aguilera dio rienda suelta a su lado más 'camaleónico' de la mano de las protagonistas de Drag Race España. Carmen Farala, Sagittaria, Pupi Poisson y Arantxa Castilla-La Mancha, las participantes más famosas del concurso de Atresmedia Premium, han sido productoras de este trabajo, al que dieron un toque de fuerza y color.

"Me convertí en una super mega fan de ellas. Los domingos era casi religión, la gente iba a misa y yo veía Drag Race y cuando se acabó el programa, que fue cuando empezamos a idear el vídeo de Camaleón y dijimos 'te imaginas con ellas, en un club nocturno, una metáfora, de 'nos cargamos al heteropatriarcado' y con su presencia, que es lo más. Para mi Camaleón significa eso, coger tus debilidades, hacerlas fortalezas y ser al final algo espectacular, que parezca que nada te puede romper", explicaba Belén.