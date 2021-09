Israel B, tras el éxito de 'Tranquilísimo': "No me esperaba un petardazo así, pero sí que se hiciera viral" // yu Music

¡Estrenamos nueva temporada! Israel B vuelve a yu Music tras su gran éxito con el tema Tranquilísimo junto a C. Tangana . El rapero nos cuenta lo que esperaba de la canción cuando la sacaron, cómo se les ocurrió la idea y qué tal le ha ido su verano: eso sí, sin yates.

Tranquilísimo ha sido uno de los temazos del verano y parte de la culpa de este éxito es de Israel B. Que si viral en TikTok, que si hasta tu abuela sube stories a Instagram con la canción... Al final va a ser verdad que este verano has oído más a Pucho comiendo Cheetos Pandilla que el ruido del ventilador de tu cuarto.

Eso sí, parece que desde la marca de aperitivos nadie ha pagado por el branded content que C. Tangana e Israel B han hecho de su deliciosa bolsa de ganchitos. O eso es lo que ha contado el rapero en su visita de este domingo 12 de septiembre a yu Music, donde se ha sincerado sobre su éxito con su amigo Pucho y sobre lo que esperaba de este tema antes de sacarlo.

"No me esperaba un petardazo así, pero sí que se hiciera viral el estribillo", ha asegurado al ser preguntado por Lorena Castell sobre las expectativas de su colaboración más exitosa. A su vez, el músico también ha detallado cómo surgió la idea para el tema, que fue casi improvisado: "Lo hicimos juntos, del tirón, con una idea que se le ocurrió a Pucho. Él hizo la primera rima, lo vimos y pensamos que era una buena idea", explicaba.

Su relación con Pucho viene de mucho antes, aunque admite que el cantante de Ingobernable no le ha invitado al famoso yate este verano. Eso sí, sobre sus vacaciones lo tiene claro: prefiere pasarlas a todo tren. "Prefiero unas vacaciones lujosas porque es lo que no he tenido nunca, estaría bien probarlo", reiteraba.

El cantante también se ha sincerado sobre lo que opina de las colaboraciones habituales de artistas, como su último tema, Offline Remix, con artistas como MC Buzzz, Nickzzy, Lucho SSJ, Franux BB o Bhavi. "Tendría que haber más 'juntes' de estos, porque mola. Es como una excursión, como hacer un trabajo de grupo en el colegio", aseguraba, a la par que Bnet respondía diciendo que "cuando vienen artistas del otro lado del charco, siempre quieren aprovechar para currar". "Si se hiciera ese tipo de trabajo, en España nos iría mucho mejor", explicaba Israel B.

