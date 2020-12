En 'yu Music' recibimos a nuestra invitada metiéndola directamente en nuestro challenge 'Adivina la canción', poniendo a prueba su oído en un cara a cara con Sandra Delaporte. ¿Quién ganará?

Bad Gyal nos confiesa que le "da un poco de miedo" esta prueba, sobre todo después de que suenen las primeras notas de 'Tú Me Dejaste de Querer' de C. Tangana y no reconocerla. Dice que todavía no se sabe la introducción de este tema, aunque le encanta.

Y es que Bad Gyal nos explica que a ella también le gusta innovar con los sonidos, como hace C. Tangana. "Al artista no le gusta siempre quedarse en el mismo registro, le gusta probar cosas", dice, y añade: "hay momentos en los que escucho ciertas músicas que digo 'no tiene nada que ver conmigo' pero vería cómo integrarlo". Y es que la cantante confiesa que: "Me parece fresco mezclar lo actual con algo más tradicional".

'No Woman, no cry' ha desatado la locura, Sandra Delaporte ha empezado a cantarla, pero no ha usado el pulsador… ¡Así que punto para nuestra invitada! Alba Farelo, el nombre que se esconde detrás de la cantante, ha explicado que en su casa se escucha este tipo de música, que en su familia son mucho de "reggae o salsa", y dice que le "gustan grupos antiguos y colombianos".

Aunque Bad Gyal también está al día, ha reconocido a la primera a Ozuna y su éxito 'El Farsante', dice que descubre nuevas canciones y artistas a través de YouTube, sobre todo de dancehall y música jamaicana, que son sus inspiraciones. Y le encanta estar tan actualizada que le ha costado reconocer el hit 'Aserejé', una canción que explica que "cantaba delante de la tele" cuando era una niña. En un momento, el plató de 'yu Music' se ha convertido en una verbena, recordando 'La Bomba' o 'Papichulo', que Bad Gyal explica "se la cantaba a mi padre".

Y la fiesta ha seguido con Nathy Peluso, a la que ha reconocido aunque ha explicado que "Soy muy inexperta en este tipo de sonido".

