Santa Salut se anima y canta 'Urano' en directo

La rapera Santa Salut no ha venido solo a divertirse y a hablar de su música a yu Music , sino que también ha decidido deleitarnos con una espectacular actuación en directo .

Tiene un rollazo y eso en yu Music nos encanta. Santa Salut no se corta para nada y, aunque ya nos ha hablado de sus inicios en la música y de todo lo que queda por llegar, la rapera catalana no se ha cortado a la hora de dejarnos con la boca abierta.

Dispuesta a ello, la cantante se ha marcado una pedazo de actuación en nuestro plató de yu Music, que casi deja sin flow a media España. Ya sabemos que Santa Salut está enfadada y así lo ha demostrado con este show.

Urano es una de sus canciones más reconocidas, que supera ya el millón de reproducciones en YouTube, y nos ha demostrado el porqué su éxito en un momento.

Y es que si no se te queda grabado ese Na, na-na-na, na-na en la cabeza, es que probablemente no tienes corazón o no tienes ni idea de música, que también puede ser.

Santa Salut en directo en yu Music

Puedes verla en el programa completo de yu Music a partir del minuto 34. ¡Dale al play y no te pierdas la actuación en directo de Santa Salut!