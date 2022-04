La confesión más íntima de Sandra Delaporte: "Me gustan los palos porque son preciosos, pero no me ponen cachonda" // YouTube

Sandra Delaporte se ha pasado por yu Music para hablar con Alba Reche, que nos promociona su single 'No cambies tu andar'. Además de esto, la colaboradora ha querido hacer una confesión muy secreta que nunca había hecho.

"Yo colecciono palos. Hay algunos preciosos, pero no me los meto por el culo. Tienen muchas utilidades pero no me canceléis", ha reconocido.

Ha explicado que ella va al monte y acaba llenando su coche de palos, aunque luego al llegar a Madrid piensa "para qué los quiero" y los tira en el contenedor.

Estos son los palos que le gustan a Sandra

No quiere asustar a nadie, entonces no invita a gente a su casa porque "vive en una buhardilla llena de palos".

¿Le gustan todos los palos? No. Solo le gusta "la madera blanca, maciza y suave". A pesar de todo, ella es clara, "no me ponen cachonda".

