Hugo Cobo desvela en yu Music por qué pide perdón en su single 'Lo siento cariño'

Hugo Cobo se sienta hoy en yu music para promocionar su último lanzamiento, Lo siento cariño, que ha tenido mucho éxito entre sus seguidores. “Es una temazo que ha tenido muy buena acogida”, señala Hugo.

Jarana con Lennis Rodriguez es un tema muy movidito. ¿Con el buen tema a los artistas os entran más ganas de componer? pregunta Lorena, "te puede venir la inspiración en cualquier momento", señala Hugo, aunque reconoce que el verano, “con el fresquito” es más jugoso para sacar temazos.

El videoclip se grabo en un solo día. “Fue el rodaje más rápido que hicimos, nos entendimos muy bien” ha contado Hugo, que ha hecho hincapié en la conexión que tuvieron con el equipo, incluso hicieron piña para ver la puesta de sol.

¿Por qué pide perdón en su single?

¿Qué es lo que sientes, por qué tienes que pedir perdón? Ha preguntado Bnet respecto al título de su canción. “Por muchas cosas que yo no he elegido hacer”, ha respondido Hugo contundente pero entre risas.

"Creo que es algo muy importante que tenemos que hacer, pedir perdón a las personas que nos importan y tragarnos un poquito el ego", ha recalcado el cantante.

Lorena ha aprovechado para hacer preguntas salientes: si tiene mote con su pareja, a lo que él ha respondido que "bebé" pero a que su gato sí que lo llama “titito de chiquitito”. Lorena ha reconocido que ella siempre usa el mismo mote con sus parejas para no equivocarse nunca y decirle el nombre de su ex. A Benet y a Hugo afortunadamente nunca les ha pasado.

Pequeños detalles de su próximo proyecto

Este tema formara parte del ultimo disco. ¿Alguna exclusiva? “No quiero salirme mucho del estilo de este disco, me gusta mucho y creo que me he encontrado musicalmente”, ha confesado sobre este disco, que está listo casi al 95%.

¿Qué le faltaría para completar ese 5%? “Un poquito de todo”, entre lo que incluimos colaboraciones y pulir algunas que otras canciones. “No puedo decir más porque me riñen, te juro que por mi te lo digo todo pero es que no me dejan”.

Algo que sí nos ha desvelado es que está en el proceso de completar su libro y que poco a poco está en otras ondas, pero no ha querido soltar prenda. Ha confesado que le gustaría hacer un libro recuerdo con fotos de su gira estilo polaroid.

Hugo fue concursante de Operación Triunfo y Bnet le ha preguntado si volvería a formar parte de algún talent o reality. Hago ha señalado que le encantaría formar parte de otros proyectos pero que ahora mismo está muy centrado en su música y está muy cómodo con su equipo. “Podrías ser el próximo canallita de élite”, le ha dicho Lorena, y no le ha parecido mala idea.

Vuelve a escuchar a Hugo Cobo en el minuto 13:40