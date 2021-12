Alizzz: "Los Latin Grammy hay que pagarlos. Los que te dan para la foto son de pega"

Alizzz acaba de estrenar Tiene que haber algo más, un disco en el que encontramos colaboraciones con Amaia, Rigoberta Bandini o C. Tangana, con el que ya ha trabajado en numerosas ocasiones. De hecho, Alizzz ha sido la mente pensante que bullía detrás de muchos de los proyectos de El Madrileño. Después de triunfar como productor, el cantante se pone en primera línea con el estreno de su álbum debut como solista.

Aunque se llama Cristian y su nombre artístico es Alizzz, durante una época le llamaban Pisu. "Me lo pusieron en el patio del colegio, me lo pusieron los mayores, yo jugaba bastante bien al fútbol y como me veían pequeñito me decían que me parecía a Pisuke, un personaje de una serie japonesa del mismo dibujante que Goku. Pisuque, pisu... Mis amigos del pueblo me siguen llamando así", cuenta.

Su bautismo como Alizzz llegó hace más de diez años. "Fue el nombre que me puse cuando volví de Berlín, aprendí mucho a producir allí, muchas cosas de noche también... Cuando llegué a Barcelona tenía canciones que sonaban mejor que lo que había hecho antes y me puse Alizzz porque me molaba Alicia en el País de Las Maravillas, además quería algo un poco andrógino, que no se supiese quién estaba detrás, jugar al despiste", recuerda.

El título de este primer álbum como artistas en Tiene que Haber Algo Más, como si estuviese buscando algo. "Ojalá supiera lo que es, lo veo como que tengo una necesidad de ver qué es lo siguiente, lo próximo que me va a hacer vibrar, siempre estoy en esa búsqueda", cuenta. "A mi me hace feliz el trayecto hacia las cosas, no soy capaz de regocijarme, ya pienso en lo siguiente", asegura. Le motiva construir algo grande pero no todo es siempre tan bonito, el artista reconoce que a veces la presión es agobiante.

Ya no vales, con C. Tangana: "La canción trata sobre mi miedo como artista a perder el brillo"

Para el tema Ya no Vales, una de sus colaboraciones con Tangana, ha querido tratar el tema de la fama repentina y el posterior descenso a los infernos del anonimato. "La canción trata sobre mi miedo como artista a perder el brillo, la magia, la inspiración, y de repente caer en picado. Le pasa al 80% de los artistas. Es algo que hablo mucho con colegas del gremio. Para el vídeo queríamos trabajar con una actriz que tuviese ya un recorrido artístico que le gustase contar esta metahistoria. Tuvo un par y lo hizo increíble", cuenta.

"C. Tangana y yo no tenemos mucha idea"

Alizzz reconoce que nunca se ha formado musilcamente hablando y que aunque la constancia, el esfuerzo y el trabajo han dado frutos, la suerte y la intuición también han tenido mucho que ver con su éxito. "Soy ingeniero de telecos, sabía un montón, ahora ya no me acuerdo. De música no he estudiado nada, la gente me ha enseñado cosas y truquillos que funcionan. C. Tangana y yo no tenemos mucha idea, nos basamos más en la intuición que en la teoría. Para la música pop es una bendición más que algo malo", reconoce.

Su relación con C. Tangana y el éxito de El Madrileño

¿Cómo definiría su relación con Pucho? "Discutimos muy poco. Hemos estado en situaciones límite, hemos tenido crisis de muchos tipos pero siempre las solventamos. Siempre salimos para delante y yo la verdad es que no me veo en el futuro sin meterme en el estudio con él. Nos lo pasamos tan bien, es como nuestro sitio, nos confesamos allí y nos ponemos pedo, es como un sitio espiritual", explica.

Puedes ver a Alizzz en el minuto 24:

"Los Latin Grammy con los que te haces las fotos son de pega"

Este mismo año ha sido reconocido con tres Latin Grammys. "Nosotros proponemos algo dentro de la cultura, no solo hacemos éxitos comerciales. Tenemos una propuesta artística, lo llevamos haciendo años, y ahora El Madrileño ha conectado con mucha gente. Pensábamos que iba a ser nicho y que lo iban a escuchar cuatro", revela el artista, que ha resultado ganador de tres de los seis premios a los que estaba nominado.

Pero ganar un Latin Grammy no es gratis. Para poder llevarse el gramófono a casa, tiene que pagar. "No son baratos, hay que pagarlos, me han dicho unos precios...", explica el artista, que confiesa que los que lucen en el photocall son fake. "Las fotos te las haces con uno de pega", dice. "En la zona de prensa tienes que decir 'soy tal' y le das el DNI, lo miran y dicen 'vale tú tienes tres Grammy' y te los dan para las fotos", añade.

Recuerda, yu, No te pierdas nada de lunes a viernes de 17 a 19h en Europa FM.