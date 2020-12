Álvaro Gango: "He estado 4 años congelado y he buscado lo que quería"

Álvaro Gango visita 'yu No te pierdas nada' para hablar de su debut musical en solitario . Tras su éxito con Auryn , el artista se alejó del mundo de la música y ahora vuelve con 'Deshielo' , una canción con la que ha está experimentando muchas cosas nuevas. ¡Así nos lo ha contado!

MEJORES MOMENTOS DE 'YU NO TE PIERDAS NADA'

Álvaro Gango en 'yu No te pierdas nada' / YouTube/Vodafone Yu

'Deshielo' es una de las primeras canciones en solitario de Álvaro Gango, que tras su éxito con Auryn decidió mantenerse alejado del mundo de la música. Ahora ha vuelto por todo lo alto y lo ha hecho revolucionado a sus fans, a los que sorprendió a principios de noviembre con 'Suerte', un vídeo en acústico con el que dio a entender que su regreso estaba cerca.

"He estado 4 años congelado y he buscado lo que quería", confiesa el cantante que añade que "sentía que si volvía a la música" tenía que hacerlo sintiendo y, aunque tomar la decisión no ha sido fácil, ha luchado para "seguir adelante y dar ese paso".

Auryn fue todo un fenómeno, Álvaro empezó cuando tenía 21 años, dice que le "pilló en la edad perfecta" y "que la experiencia fue bien". Sin embargo, cuando la banda se separó, el cantante decidió tomarse un tiempo de descanso.

El artista explica que tiene miedo a la exposición, a "volver a la tormenta" que vivió con el éxito del grupo. Por esta razón, ha necesitado un proceso y, durante estos años ha ido "viéndolo poco a poco", ha querido "arriesgar" y lo ha hecho gracias al equipo que le rodea.

Además, Álvaro Gango expresa que este regreso está siendo "muy bonito" y que está "viviendo muchas cosas por primera vez". También está orgulloso de su trabajo, de lo que ha hecho este tiempo en casa, que ha "estado componiendo" y expone que "esto es el inicio de todo, y estoy más seguro que nunca".

Sin duda, el artista tiene claro que "es necesario alejarse de las redes para vivir otras cosas", durante más de un año desapareció de Instagram, pero lo hizo porque lo sentía, porque tenía esa necesidad. Ahora empieza una nueva etapa y está contento de todo lo que ha vivido.

Antes de despedirnos de Álvaro, Beto llega para pedirle consejo, quiere ser su doble. ¿Se emborracha después de un concierto? ¿Qué tipo de músico es? ¿Madruga? Poco a poco ha ido conociendo al artista para comportarse como él. Un experimento que no sabemos si saldrá como quiere, pero lo que está claro que si no lo intenta, nunca lo sabrá.

👉 Puedes ver a Álvaro Gango en el minuto 39:06

Recuerda, 'yu, no te pierdas nada' de lunes a viernes de 14 a 16h en Europa FM.