Ana Pastor: "No dejo a mi hijo ver 'El Juego del Calamar', soy una mala madre"

Ana Pastor // yu, No te pierdas nada

Es una de las periodistas de referencia de nuestro país. Ana Pastor ha vuelto a laSexta con Dónde estabas entonces, un formato con el que descubrir los grandes momentos de la historia de España desde otra óptica. Esta temporada trata los años entre 2011 y 2021 y en el próximo capítulo, concretamente, se repasa el 2014. "La abdicación del rey emérito, la boda de Sergio Ramos, la de Rafa Nadal...", adelanta Pastor.

"También hablamos con Broncano, que nos pidió no meter su primer monólogo, pero lo vamos a poner", dice la periodista, un tanto desafiante. Morgade coincidió con él en el programa 'Estas no son las noticias' pero el material que tiene Pastor es incluso anterior. ¡Dios mío!

¿Cómo seleccionan el contenido que entra y el que no en cada año? "Es muy difícil. Alex, el director, propone los temas y lo debatimos" , explica la presentadora, que asegura que "solo va haber un monográfico, el del 2020, por la pandemia, el mundo ha cambiado por la pandemia y hay que verlo".

"¿Recordáis a Albert Rivera? Pues cuando la guerra de los taxis y los Cabify, los taxistas le gritaban 'moderno'. Es reciente pero no nos acordábamos", dice Pastor, que reconoce que necesita una sustituta para abordar tanto curro.

En yu también recordamos momentos que nos han marcado: el preso que se convirtió en modelo, el iced bucket challenge... "Soy muy torpe y muy poco graciosa, no hago challenges, y el baile terrorífico", asegura.

Pero una de las cosas más sorprendentes es que con todo el trabajo que tiene... ¡A Ana Pastor le da tiempo a ver series! Ahora está viendo Yo nunca y de El Juego del Calamar solo ha visto dos capítulos. "No dejo a mi hijo ver El Juego del Calamar, soy una mala madre", asegura. "Me cabrea que tratemos a los niños como adultos y que luego a los adultos les digamos 'no escuchéis a Trump, que miente', es el mundo al revés", dice.

Puedes ver a Ana Pastor en el minuto 33:

Recuerda, yu, No te pierdas nada de lunes a viernes de 17 a 19h en Europa FM.