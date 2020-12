Andrea Compton y las novedades en cine y series para 2021

Andrea Compton está flipando con todo lo que ha pasado en el mundo de la ficción. ¿Cuáles son las novedades que nos esperan para 2021? ¡Atento porque va a haber material suficiente para no levantarse del sofá!

MEJORES MOMENTOS DE 'YU, NO TE PIERDAS NADA'

Andrea Compton / yu, no te pierdas nada

¿Qué ha pasado en el evento de Disney para que Andrea Compton esté tan entusiasmada? En el Investor Day han contado que tienen preparadas 20 series de Star Wars y 10 series de Marvel... "Pero lo más importante para mi es la serie de OBI-WAN KENOVI"

"También han confirmado tercera temporada de Mandarolian... Yo sé que la gente está abrumada con tanto contenido, pero yo no".

Andrea Compton nos trae también el trailer de la nueva serie The Wifes, que trata de un grupo de chicas que se estrellan en una isla desierta cuando volaban en avión a un campamento. "Es como Perdidos versión adolescente", dicen los Pantomima. "Me recuerda a The 100, está en Prime Video", cuenta Andrea.

