Ángel Martín: "Les dije a las enfermeras 'me tenéis hasta el rabo, vamos en una nave y me estáis haciendo perder tiempo"

Ángel Martín nunca pensó que tendría tanto éxito con un relato autobiográfico. Sin embargo, es condición intrínseca del ser humano el interés por su alrededor y su propia supervivencia. Cuando a Ángel Martín comenzaron a asaltarle las voces en la cabeza y los seres malignos se apoderaron de su cordura, solo su entorno más cercano supo ver que algo no iba bien. Le ayudaron a sobrevivir cuando la locura casi rompe sus costuras.

En su libro Por si las voces vuelven el humorista recuerda el brote psicótico que le llevó a la hospitalización en 2017, pero reconoce que escribirlo y llevarlo a término no ha sido fácil. "El proceso es agotador, para hacerlo bien y que sirva de algo tienes que meterte en fondo del pozo ahora que estás bien, es muy cansado, pero la respuesta de la gente cuando lo lee es satisfactoria", dice poco después de explicar que él mismo se ha encargado de locutarlo para el formato audiolibro: "locutar un libro es el mayor infierno que existe. He metido bromas que no están en el libro, me dejaron hacerlo porque soy yo el autor, si no no se podría".

Su sinceridad a la hora de hablar del consumo de drogas y la relación que estas pueden llegar a tener en la salud mental ha abierto un camino de visibilización en el que ni siquiera se había parado a pensar antes de ponerse a escribir. "Yo no era tan consciente del tabú que era la cuestión mental, me lancé a escribirlo porque soy un descerebrado, pero me estoy enterando ahora de lo mucho que cuesta", explica.

¿Siente que alguien ha cambiado su comportamiento con él a raíz de contar su historia? "No, pero lo que sí notas que gente que no te conoce te dice que ha pasado lo mismo. Descubres que es tabú hablar de algo que el 98% de la gente está sufriendo. La gente cree que que te pase algo así es la excepción cuando le pasa a todo el mundo", asegura.

Cómo se enteró su novia de que estaba sufriendo un brote psicótico

El resumen corto es que Ángel Martín se volvió "chalao", le ingresaron y ahora se encuentra en plenas facultades para contarlo, pero la historia tiene mucho más intríngulis. No ha tenido reparos en contarla en yu, No te pierdas nada.

"Sufrí un brote psicótico. Mi novia se dio cuenta porque un día en redes sociales subí un post felicitándola por el éxito de Wonderwoman. Yo pensaba que ella, en otro mundo paralelo que nosotros no conocemos, había creado Wonderwoman. Eso para la mayoría de la gente que me conoce era 'una broma de Ángel con su chica' pero mi chica cuando vio eso dijo 'esto no es ninguna broma entre él y yo'. Además de eso le dejé una nota en la cocina felicitándola, llegué a casa con el coche lleno de regalos, en plan 'enhorabuena somos multimillonarios'. Ella dijo 'aquí está pasando algo'".

"Acabábamos de discutir porque ella no entendía lo que pasaba y yo me enfadé porque no aceptaba los regalos y dijo 'voy a empezar a hacer unas llamadas'. Confirmó con mis padres que esto no era normal, llamó a un amigo que consiguió que yo le acompañara al hospital y en el hospital un grupo de enfermeras me preguntaron 'qué te pasa', y dije 'mira me tenéis ya hasta el rabo, vamos en una nave y me estáis haciendo perder tiempo y os lo voy a contar todo. Les solté una serie de cosas que les hicieron decir 'pasa a esa sala. Tómate esta pastilla y pasa a esa sala'. Y me ingresaron en el área de psiquiatría del hospital Puerta de Hierro", recuerda. "Salí de ahí totalmente roto. Entras en el área de psiquiatría viendo todo en colores súper guays y cuando sales todo es blanco y negro y la gente son estorbos, así que te pones a buscar los colores", asegura.

Cuando volvió a su día a día sabía que trabajar era necesario por que "hay que comer" pero para sobrellevarlo "tratas de encontrar alguna rutina que te permita no pensar en lo que había pasado, poco a poco hay un día, a lo largo de los años que dices 'he remontado'", dice.

Durante mucho tiempo la sensación de inseguridad le invadía de una manera sobrenatural y no le quedaba otro remedio que tirar millas a la hora de hacer monólogos y volver al trabajo con público. A través de su informativo matinal ha conseguido ganar miles de adeptos en sus redes sociales, ya que acostumbra a dar en el clavo con los temas más actuales.

