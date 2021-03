"Yo empecé a llorar, mi hermana se meaba": Celia de Molina, la hermana de Natalia de Molina que se convirtió en un meme en los Goya 2021

El momento "tierra trágame" de los Goya 2021 lo vivió Natalia de Molina cuando iban a dar el nombre de la Mejor actriz de reparto. La intérprete, nominada por su papel en Las niñas, no pudo evitar que su hermana Celia de Molina celebrase el premio... ¡Sin que se lo hubieran dado a ella! La ganadora fue Nathalie Poza, y la similitud con los nombres provocó que Celia se equivocase y celebrase antes de tiempo la "no victoria".

"A mí en ese momento se me olvidó que existía Nathalie Poza. He de reconocer que pensaba que la favorita era Verónica Echegui", cuenta Celia, que es consciente de que se ha convertido en uno de los momentos más virales de la gala.

"Antes de levantarme, pego un grito", asegura sobre esos pocos segundos que se vieron por televisión. "Le he quitado un momentazo a mi hermana", reconoce antes de decir que una vez pasó el subidón, lamentó haberse convertido en un meme y le pidió disculpas a su hermana. "Yo le decía 'lo siento', qué vergüenza, no me puedes llevar a ningún sitio, la única vez que voy a tu lado y mira lo que hago. Soy un drama, pero soy comedia", sentencia.

"Hay un plano de mi hermana riéndose para adelante y para atrás y de Nathalie agradeciendo el premio muy seria", añade sobre el momento, que se volvió todavía más hilarante con sus reacciones.

Celia de Molina nos cuenta que ahora mismo está sumergida en la autoproducción de su propia serie, en la que recupera ese proyecto que tanto lo petó hace años, El AntiBlog. "Nadie me la ha comprado. Lo que he conseguido es darme cuenta de que no me la va a comprar ni el tato, y digo bueno pues la tendré que hacer yo", explica. "El primer capítulo va a ser 'Qué fue del Antiblog'". "Mi hermana es una de las grandes protas de El AntiBlog, quiero ser como ella", dice la joven, está muy enfadada porque no hubo ni una sola mujer nominada a los Premios Feroz como guionista.

"Cuando nació mi hijo escribí una serie que se llamaba 'postparti', que habla de eso que nadie te han contado. Cuando la presenté me dijeron, 'no vamos a hacerla porque no es universal'", explica sobre las dificultades que tienen las mujeres para sacar sus proyectos adelante. "Dirijo y actúo, soy un poco coñazo, pero me he dado cuenta de que lo que me gusta es escribir, contar, pero no me dejan. Es comedia pura, no puedo evitarlo".

"Mis proyectos son un grito que se convierten en una carcajada", dice, comparándose con ese momento de los Goya.

Terminamos con Maya Pixelskaya, que trae el ya mítico juego "la bola y las monedas" para poner a prueba a Celia. ¿Qué tal se le dan los videojuegos?, ¿es una gamer?

Puedes ver a Celia de Molina en el minuto 28:

