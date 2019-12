Arturo González Campos y Juan Gómez Jurado, los veteranos de 'yu, no te pierdas nada'

Arturo González Campos y Juan Gómez Jurado son un dúo imparable en las redes sociales. Raro es el día que uno de sus tuits no se vuelve viral, y por si fuera poco hacen un podcast juntos y tienen mucha guasa encima.

MEJORES MOMENTOS DE 'YU, NO TE PIERDAS NADA'

¡Son un gusto, son un placer! Trabajan juntos porque quieren... ¡No como nosotros! Arturo G Campos y Juan Gómez Jurado fingen una juventud que no tienen... ¿O si? "Oye, yo tengo ocho años menos que él", reclama el autor de Reina Roja. ¡Está harto de que lo metan en el mismo saco que a Arturo!

"Son thrillers con comedia, divertidos", cuenta Juan Gómez Jurado, que reconoce que no era divertido hasta que conoció a Arturo G Campos. "Un día llegó y me dijo: ¿te gustaría hacer un podcast?, y acepté", cuenta sobre el origen de Todopoderosos. ¿Es cierto que escogen el orden de los temas que van a hablar con un 'piedra, papel o tijera'?

Jugamos a Arturo G Campos y Juan Gómez Jurado a '¿Quién está peor?', el juego en el que gana el que más abucheos reciba. ¿Cuando fue la última vez que lloraron?, ¿si fuera a una cita consigo mismos, qué pensarían?, ¿qué dirían sus yos de 14 años de ellos?

