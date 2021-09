Asaari Bibang: "Con tres años me perdí y aparecí por la noche cantando con un coro de góspel"

Asaari Bibang hace monólogos, escribe columnas y hasta publicó un libro, bautizado 'Y a pesar de todo, aquí estoy', pero lo hizo de una manera muy peculiar.

"El libro lo escribí con el móvil. En la duermevela es cuando más despejada estoy. Me meto en la cama, me tapo con la sábana, me creo un microclima y me pongo a escribir", dice la joven, que asegura que es su mejor momento del día porque "hay silencio". "El resto del día no me oigo, hay tanto ruido", asegura.

Desde bien pequeñita supo que quería dedicarse al mundo del arte. "Con tres años me perdí en el pueblo del al lado y aparecí por la noche cantando y bailando con un coro de góspel", recuerda antes de matizar que la preocupación de su madre no era poca. "Me dio un bofetón luego".

Humor Negra es el nombre del show que interpreta entre teatros y salas. "Es como un pequeño resumen de hora y media sobre mi vida, los aspectos más tragicómicos de mi vida. No puedo dejar a un lado ni el género ni la etnia, hay un hilo conductor de lo que es ser negra y ser mujer en España", explica la joven, que no se corta a la hora de hacer crítica.

"Cada vez controlo mejor los nervios, pero ese sentimiento de 'me quiero ir' lo tengo siempre. Cuando se ríen ya me relajo", asegura sobre esa presión que da a veces el público.

Puedes ver a Asaari Bibang en el minuto 22:

Recuerda, yu, No te pierdas nada de lunes a viernes de 17 a 19h en Europa FM.