Así comenzó Salva Espín a dibujar para Marvel: "Por muy bien que dibujes, si no entregas tu página en las fechas, mal"

Salva Espín // yu, No te pierdas nada

Salva Espín está que no para. El dibujante lleva desde los 25 años trabajando en Marvel y la historia de sus comienzos es muy curiosa. "Contacté con ellos en un evento de cómics y ahí hacen entrevistas", cuenta el murciano, que reconoce que "a partir de ahí he estado en la mesa de dibujo casi todo el día".

El dibujante fue contratado en la empresa nada más terminar la carrera, un logro que no muchos consiguen. "Ha sido mi primer curro, acababa de licenciarme y sacarme el CAP para ser profesor. Para conseguirlo tienes que ir con tus deberes hechos, echarle muchas horas, y otra cosa que no te explican son los tiempos de producción. Por muy bien que dibujes, si no entregas tu página en las fechas, mal", asegura Espín, que tarda "un día o día y medio" en crear una página completa. "Yo hago el boceto y la tinta, la línea, y el color lo hace otro", cuenta.

El dibujante está en Madrid porque este fin de semana se lleva a cabo Los cuatro fanáticos, un show para amantes del cómic. "No son monólogos, sino que estamos todo el rato todos", dice Espín, que aunque está acostumbrado a dar charlar sobre dibujo, este es su debut en un evento de entretenimiento.

Espín está a punto de convertirse en padre y no sabe todavía si está preparado para ello. Lo peor será cuando el niño crezca y comience a toquetear todos sus muñequitos y figuritas. "Los dejo dentro del plástico, como estatuas", asegura.

Terminamos con un test para comprobar su nivel de conocimientos del mundo de los superhéroes. ¿Le despedirán si no conoce a los protagonistas de sus propios cómics?, ¿quién es más alto, Viuda Negra o Lobezno?

Vuelve a ver a Salva Espín en yu, No te pierdas nada:

Recuerda, yu, No te pierdas nada de lunes a viernes de 17 a 19h en Europa FM.