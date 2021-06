Bob Pop: "Las cosas pequeñas que nos pasan a nosotros terminan explicando el mundo"

Bob Pop ha hecho una serie sobre su vida, Maricón Perdido, en la que relata las dificultades y retos con los que tuvo que lidiar durante su infancia y adolescencia. ¿Habrá segunda temporada? "Cosas que contar hay, pero esto depende de la industria", asegura el creador, que defiende que en la serie "todo es cierto" porque es él mismo. "Hay cosas ficcionadas pero también las ficcionaba yo en mi cabeza", asegura.

¿Cómo surgió la idea de hacer una serie? "De la manera más casual posible, me llamaron de TNT diciendo que habían visto mi sección con Buenafuente sobre mi vida y me lo propusieron", explica Bob Pop, que en ningún momento se planteó relatar su propia experiencia en una serie de televisión. "Se demuestra que vamos de lo particular a lo general, las cosas pequeñas que nos pasan a nosotros terminan explicando el mundo", reflexiona.

El título Maricón Perdido fue algo casual, porque Pop tenía pensados otras opciones "muchísimo peores". "Tenía títulos alternativos y fue Buenafuente el que me dijo que su abuela decía mucho 'este es maricón perdido' y le pedí que me lo regalase, a mi no se me habría ocurrido", cuenta.

Candela Peña interpreta en la serie a la madre de Bob Pop, que no era precisamente lo que se conoce como una "buena madre". "Está inconmensurable, hace algo muy difícil, es un personaje muy duro, muy cruel", cuenta Bob Pop. "Pese a que es un personaje muy antipático no puedes evitar reírte", explica.

Su padre está interpretado por Carlos Bardem, al que no se le ve la cara en ningún plano. "Sin mostrar su rostro genera las sensaciones", asegura Bob, que piensa que su casting es "absolutamente una delicia". El proceso de creación de la serie ha durado dos años y Pedro Almodóvar hace un mini cameo "con mucho sentido" en la serie. "Fue de una generosidad enorme, tiene mucho sentido narrativo y tiene que ver con el agradecimiento a los maestros, a las personas que me ayudaron a encontrarme".

Puedes ver a Bob Pop en el minuto 36:

