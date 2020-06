Borja Cobeaga, realizador de Confianza Ciega: "Había vídeos manipulados"

MEJORES MOMENTOS DE 'YU, NO TE PIERDAS NADA'

"Había una serie que le daba pesadillas, así que se la he quitado. Hay una nueva categoría que es +7 y mi hijo tiene 4, así que hay que ir con cuidado", nos cuenta. Si es que cuidado con las tramas, porque a veces los dibujos animados engañan...

El cineasta trabajó hace años como realizador en Confianza Ciega, el reality que rescató el otro día Andrea Compton porque es una especia de la Isla de las Tentaciones de "antes de las redes sociales" y desde su resurrección en Amazon se ha convertido en tendencia.

Confianza Ciega era un programa de parejas presentado por Francine Gálvez, que se grabó en verano de 2001 en Portugal y se emitió en Antena 3 entre los meses de enero y abril de 2002.​ Cobeaga asegura que el programa era como "porno sentimental". "Como era un formato de una productora holandesa tenías que ir a una casa de El Algarve, en Portugal, a grabarlo", cuenta.

"A mí lo que me llamaba la atención es que no era un concurso. El premio era saber que tu pareja era fiel. Veníamos de Gran Hermano... ". Y tenemos que preguntarle... ¿Hubo algo que no se emitiese por censura? "Qué va, ellos eran sus propios guionistas".

Eso sí, Cobeaga confiesa que había 'truquitos' para crear esos momentos televisivos que engancharon a tanta audiencia. "Había vídeos manipulados", reconoce.

Para terminar, le preguntamos... ¿Sabe qué ha sido de Nube?, ¿y de Carolina, su amiga? ¡Imposible olvidarlas!

