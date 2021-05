Carmen Boza: "Quiero que mi obra sea lo más honesta posible, mirar para atrás y decir 'ole mi coño"

Carmen Boza se sentía muy atrapada en Madrid sin coche, así que se metió en Mil Anuncios a buscar un vehículo con el que pudiera "escapar" de la gran ciudad.

"Encontré una ranchera que vendía un señor de Murcia y me fui para allí con 900 euros, me contó que él hacía mercadillos y que ahora ya no le servía la ranchera, así que me llevó a un descampado e hice la transacción", cuenta la joven, que era la primera vez que compraba algo de esta manera.

"Me fui al Delta del Ebro y ese coche murió allí, en una playa cualquiera, en la misma fue donde terminé este tema. Ese coche me llevó hasta allí", reflexiona la cantante, que habla en su tema Suave de la importancia de saber estar sola y la gratificación que llega cuando lo consigues.

"Nunca he sabido encontrar el equilibrio para hacer algo que a mí me satisfaga y seguir estando como vigente. Ser creativo y productivo", cuenta la cantante, que aspira a que sus temas tengan la mayor calidad posible. "A veces tienes el toque y escribes el tema en un rato y a veces se necesitan meses o años", explica la cantante. "Quiero que mi obra sea lo más honesta posible, mirar luego para atrás y decir 'ole mi coño'", exclama.

Carmen Boza asegura que lo flipa mucho con Luis Miguel y a Ana Morgade le ha faltado tiempo para recomendarle la serie de Netflix que narra la vida del cantante.

"Se ha perdido el ritmo de estar de gira y ahora lo valoro mucho más, me doy cuenta de que adoro hacer esto", dice Boza, que reconoce que lo está disfrutando mucho porque ahora hay más "escucha activa" en el público, que antes se distraía más con las cervezas y los amigos.

Puedes ver a Carmen Boza en el minuto 39:

