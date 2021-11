Hugáceo Crujiente y Arantxa Castilla-La Mancha: "En el último show Paca la Piraña se va a abrir de piernas"

Hugáceo Crujiente y Arantxa Castilla-La Mancha llevan unos maquillajes absolutamente espectaculares. Con tanto químico en la cara probablemente serán inmunes al sabor de las anchoas en la tarta del noveno aniversario de yu, No te pierdas nada, pero Ana Morgade sí se ha animado a probarla. ¡Puag!

Las drags se han transformado en personajes terroríficos para Halloween y en las redes sociales hemos podido disfrutar de unos looks terroríficos llenos de color. "Yo hago el traje, yo lo diseño y lo mando hacer", dice Hugáceo. Arantxa se visitó de 'Ghost face', el mítico personaje de Scream", una de sus películas favoritas.

¿Cómo definirían su show El Gran Hotel de las Reinas? "Es el mayor escenario que se le ha dado nunca a una artista drag en España. Estamos acostumbras a actuar en sótanos donde hay una luz que parpadea cada tres segundos y la música suena mal", aseguran. "Aquí hay foco, bailarines... Es un sueño hecho realidad".

Han estado de gira por toda España y cada drag lleva cuatro o cinco maletas por cabeza. "Yo llevo siete looks durante el espectáculo, en mi número solo cuatro", dice Arantxa. Tienen todo agotado, pero todavía hay entradas para el ocho de diciembre en Madrid. "Va a ser a lo heavy, vienen muchas amigas del programa", adelantan. "Os puedo confirmar en exclusiva que después de tres meses de ensaño Paca la Piraña se va a abrir de piernas en el último show", cuenta Arantxa.

De Hugáceo dicen que es "la reina que más expectativas genera". "A mi lo que me gusta mucho es sorprender, así que para mi me genera mucha presión saber qué hacer para que me aplaudan", asegura. "Como me ponga yo a bailar se vacía el teatro".

¿Les ha pasado algún imprevisto grave en el show? "En la pose final justo se me cayó la peluca, nadie se dio cuenta, salí calva del escenario", cuenta Arantxa antes de recordar que casi se rompe la nariz en una caída.

Hugáceo Crujiente: "A mi los profesores me ponen de ejemplo en historia del arte"

El drag debería estudiarse en los colegios y hay muchos fans de las reinas que piden asignaturas para aprender a maquillarse y transformarse. "Soy ejemplo en interpretaciones contemporáneas a obras clásicas", cuenta Hugáceo, que asegura que es "una petarda del arte, me encanta ir de intelectual cuando no he leído un libro en mi vida".

Y para terminar, si pudieran escoger a alguien para que haga un cameo en su shows, ¿a quién elegirían? "Aramís Fuster, es la mayor transformista de España".

