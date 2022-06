Carolina Iglesias, Victoria Martín, Iggy Rubín y Andrea Compton se despiden de yu jugando a la patata caliente

Nuestros colaboradores han ido apareciendo por grupos en el parquecito de yu para despedir el programa, y en esta ocasión ha sido el turno de Carolina iglesias, Victoria martín, Iggy Rubín y Andrea Compton, que además de ser compañeros y tener proyectos en común, son amigos.

Ana y Valeria han querido poner los mejores momentos de nuestros colaboradores, y han empezado por Carolina, que se ha puesto la misma camisa que usó para el casting de yu. La invitada se ha tomado un momento para agradecer y poner el valor de todas aquellas personas que están detrás del micro y la pantalla, el equipo de producción.

En el turno de Andrea Compton además de enseñar su tatuaje de la cara de Nicole Kidman, han recordado su sección de series, que a veces se preparaba en el taxi, en la que lo mismo te rescataba series del 95, que solo se había visto el piloto de una serie y los yusers la pillaban.

A Victoria Martín le ha tocado el turno con su sección de inicios de chica fitness, y lo ha recordado con emoción. Ha querido destacar que lo primero que hizo en los medios fue su sección de humor en el yu y por eso lo recuerda con mucho cariño.

Iggy se ha indignado porque para su mejor momento han cogido una sección de Dani Mateo. “Soy la persona que mas yus ha hecho, he estado tres temporada todos los días”, señalaba el presentador de cuerpos. “Creo que han escogido tus cambios físicos” le ha dicho Val a Iggy, porque aparecía con tupé y barba.

Pero además el invitado ha lanzado una exclusiva: Voy a contar algo que no he contado nunca en este programa: yo en el yu entre por cuota”, ha desvelado; señalando que iban haciendo anotaciones al lado de los posibles colaboradores y la suya fue la siguiente: “me gusta mucho, y nos vendría bien tener en el programa algún gay”; “y yo me hice el homosexual durante tres programas”, ha dicho entre risas.

El juego de la patata caliente

Para despedir la visita de estos colaboradores en el último programa, Valeria y Ana han preparado el mítico juego de la patata caliente del Grand Prix pero con un globo con preguntas sobre yu, No te pierdas nada.

Andrea, Victoria Iggy y Carolina han jugado a adivinar estas preguntas pero no han acertado todas y han conseguido explotar algún que otro globo. Las preguntas del juego, de las cuales han acertado la mayoría han sido las siguientes: ¿Cuántas te sabes?

Cuántas visualizaciones tiene el vídeo mas visto de YouTube del canal de yu, No te pierdas nada

En qué año empezó a emitirse le yu, No te pierdas nada

Cuantos años tiene FOX, el mayor fan del yu

Cuántos minutos aguantó Justin Bieber en su entrevista

Cuantos seguidores tiene Vodafone yu en Instagram

Vuelve a ver a nuestros colaboradores en el minuto 48:07