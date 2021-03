David Otero: "Lo que le toca el corazón a la gente no eres tú, son las canciones y lo que viven con las canciones"

Con este nuevo disco, Otero y yo, David Otero conmemora sus veinte años en el mundo de la música, acompañado de artistas y compañeros de la talla de Ana Mena, Taburete, Nil Moliner y Arnau Griso, entre muchos otros.

"Yo nací siendo impostor", dice sobre ese sentimiento que existe a veces de no saber si realmente valemos para lo que hacemos. "Yo jugaba al tenis de pequeño y pensaba que siempre había un ojeador, y eso me ha pasado toda mi vida", explica.

Este estreno llega tras un año repleto de éxitos profesionales. Su colaboración Una foto en Blanco y Negro junto a Taburete es uno de los artistas más escuchados del 2020 en las plataformas de streaming. ¿Le gusta más esta nueva versión o la original? "Son muy distintas, era otra edad. Con los años me han ido gustando más las guitarras acústicas", dice.

El cantante nos cuenta que cuando presentó el disco a la discográfica le dijeron que les gustaba todo menos el nombre. "Pero es que el título lo dice todo. Otero soy yo y 'yo' eres tú, es decir, Bely Basarte en Buscando el Sol, Willy en Una Foto en Blanco y Negro", aclara.

De todos estos años en la industria, Otero saca una reflexión muy valiosa: "Lo que he aprendido estos dos es que lo que le toca el corazón a la gente no eres tú, son las canciones y lo que viven con las canciones. Luego seguramente le des igual al 99% de la gente que escucha tu música".

¿Hay alguna colaboración que le gustaría hacer?, ¿algo que le apetezca mucho? "Se la tiro siempre a Pablo López y no me responde, no me ha mandado ningún WhatsApp. Lo digo en todas las entrevistas", exclama.

"Cepeda y yo nos conocimos cantando. No nos hablamos, nos cantamos", cuenta el artista, que se encontró al gallego cuando acaba de salir de Operación Triunfo. "Luego metió Tal como Eres como repertorio en los conciertos y me sorprendió", añade.

Sobre su relación con Dani Martín, el vocalista de El Canto del Loco, Otero no descarta volverse a encontrar con él algún día en el camino. "Dani y yo teníamos una relación súper íntima y estrecha, ahora ya no tenemos esa relación tan íntima y tan estrecha. No sé si él me querrá a mí pero yo le quiero un montón. Ni a él el cuerpo le pide hacer música conmigo ni a mí el cuerpo me pide hacer música con él. Y si pasado mañana nos apetece pues fenomenal, tiene que salir del corazón", cuenta.

👉 Puedes ver a David Otero en el minuto 37:

Recuerda, yu No te pierdas nada de lunes a viernes de 14 a 16h en Europa FM.