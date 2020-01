David Otero revela 'Una foto en blanco y negro' junto a Taburete

ADELANTO DE SU NUEVO TRABAJO

Estaba en una grabadora en la que David Otero registraba los temas que componía a finales de los 90, pero 'Una foto en blanco y negro' no convencía al resto deEl Canto del Loco, y finalmente no se incluyó en el primer disco de la banda. No fue hasta el 2003, cuando con un par de modificaciones y arreglos, la canción se incluyó en Estados de Ánimo, el tercer álbum de ECDL. "Es uno de los temas de los que me siento más orgulloso, sin ser un single potente la gente lo convirtió en uno de los himnos del grupo", asegura.