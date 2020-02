'Buscando el Sol' es un tema que se remonta al 2010, y fue uno de los mayores éxitos de su etapa como 'El Pescao'. Y ahora, nos encontramos con una preciosa versión que suma la genial voz de Bely Basarte: "...no puedo soportar tener esta canción entre las manos y no contaros que ya la podéis escuchar... que pasan los años y cada vuelta que le damos hace que me guste más... que siempre soñé con tener un grupo donde chico y chica mezclasen sus voces para formar una voz conjunta, y que creo que hoy cumplo un sueño, compartiendo este momento con @belybasarte ... #oteroyyo #belybasarte #buscandoelsol", comentaba David en redes sociales.

Además, compartía otro vídeo en el que ambos iban cantando la canción por la calle, desprendiendo buen rollo y gran química profesional, que se nota en el resultado de esta nueva versión de 'Buscando el Sol': "‪No se me ocurre mejor día para que vea la luz!"

Así suena 'Buscando el Sol' de David Otero junto a Bely Basarte:

EL NUEVO TRABAJO DE DAVID OTERO

David Otero está metido de lleno en el estreno de este nuevo disco, formado por 3 EP, donde recoge las canciones que marcaron un antes y un después en su carrera, para darles una nueva vida. Y para esta revisión, ha contado con las voces de Willy Bárcenas de Taburete y Bely Basarte, con versiones que ya hemos podido escuchar, pero también con otras muy esperadas, con Cepeda, Ana Guerra o ‪Nil Moliner, entre otros.

"Quiero que la gente sepa de dónde vienen las canciones, a veces tienen un origen muy básico y luego cambian mucho", nos contaba Otero, que este año estrenará un total de 12 temas -3 de ellos inéditos- en los que repasa los temas más populares de su trayectoria. "Vi lógico crear tres bloques de canciones, en los que pudiera meter una canción de El Canto, una de El Pescao y otra de David Otero, y todas ellas iban ya con la guinda final de un tema nuevo", explica. "He disfrutado mucho haciendo este disco". Vuelve a ver la entrevista a David Otero:

'UNA FOTO EN BLANCO Y NEGRO' JUNTO A TABURETE

Estaba en una grabadora en la que David Otero registraba los temas que componía a finales de los 90, pero 'Una foto en blanco y negro' no convencía al resto de El Canto del Loco, y finalmente no se incluyó en el primer disco de la banda. No fue hasta el 2003, cuando con un par de modificaciones y arreglos, la canción se incluyó en Estados de Ánimo, el tercer álbum de ECDL. "Es uno de los temas de los que me siento más orgulloso, sin ser un single potente la gente lo convirtió en uno de los himnos del grupo", asegura.

Ahora, con 20 años de carrera a sus espaldas y un bagaje personal y profesional muy importante, David Otero desempolva esa grabadora, y junto al cantante de Taburete, Willy Bárcenas, ha revelado de nuevo esa 'foto en blanco y negro' que caló hondo entre aquellos seguidores, que seguro que a día de hoy celebran esta resurrección. ¡Y la han vuelto a convertir en un éxito!

¿CÓMO DEFINE A LOS ARTISTAS QUE COLABORAN CON ÉL?

Cunando hablamos con David Otero, tras el estreno de 'Una foto en Blanco y Negro' con Willy Bárcenas, aprovechamos para pedirle que definiera a los colaboradores de su nuevo trabajo con una palabra, un animal y un color... Después de muchas horas de trabajo, grabaciones y demás, ¡así define David Otero a Ana Guerra, Willy Bárcenas, Bely Basarte y Cepeda!

En el proyecto, también colaboran Marta Soto o Funambulista. ¡Qué ganas de escuchas todas estas versiones!