David Pareja: "Quien lleva chistes preparados es que no tiene inteligencia para sacarlos en el momento"

Si damos un repasito por las redes sociales de Pareja nos encontraremos los clásicos chistes, sketches surrealistas... ¿Tiene algún chiste favorito? "Yo nunca me acuerdo de los chistes, pero me agarro a una cosa que me dijo un profesor, y es que quien lleva chistes preparados es que no tiene inteligencia para sacarlo en el momento".

"Ahora estoy haciendo recopilación, tengo un par de vídeos que nunca saqué, son inéditos y están grabados antes de esto todo, los sacaré ahora", nos cuenta. ¿Tiene muchas reservas?

David Pareja protagoniza Parking Karaoke, un programa de Playz que pronto llegará a La 2. "Tanto David Sainz como yo sabíamos que no queríamos reírnos de la gente, solo saber cómo reaccionaban, el desconcierto...".

¿Habrá sucumbido a TikTok? "Sí, sí, y bailo, fue rarísimo, me salió una coreografía sin querer".

