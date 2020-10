Daviles de Novelda: "El autotune no es magia, si no sabes cantar no hace nada"

¡Daviles de Novelda no puede subirse a los escenarios pero tiene nueva musiquita debajo el brazo! ¿Alguna vez se ha sorprendido con algún fan durante un directo? "Me he encontrado con muchos tipos de fans, una vez se me desmayó una, puso los ojos blancos y se cayó para atrás", confiesa. ¿Y le han tirado algo alguna vez? "Pues alguna que otra braguilla, la verdad".

El cantante estrena junto a Omar Montes, Rvfv y Keen Levy el tema 'Normal que se lo crea', un reggaeton que "habla de una tía que se lo cree con razón". En el videoclip vemos a los artistas gozar en una mansión frente al mar rodeados de chicas disfrutando en la piscina. ¿¿Es su casa?? "Ojalá, es mi casa, pero la de mis sueños".

"Son como mis hermanos", dice sobre sus compañeros, que se dedican al mismo género que él. "Al final somos una familia". ¿Y cuál es el cuñado en las reuniones entonces? "Qué va".

"El autotune es muy criticado, pero no es magia, si no sabes cantar el autotune no hace nada", nos cuenta sobre esta herramienta que tan de moda se ha puesto. Lo cierto es que al cantante le regaló su padre una guitarra a sus 7 años y con eso empezó. "No se ha dado el momento de hacer eso porque lo que llevamos en los conciertos es reggaeton, lo queríamos hacer este año pero con la pandemia no hemos podido". "Ahora estamos parados, a los promotores no les dejan hacer nada, estamos en una situación jodidilla pero Dios proveerá, cuanto antes mejor, tengo muchas ganas del escenario".

Y si ha tenido desmayos en el público... ¿Se le ha desmayado algún vez el productor? "Eso hay que hacerlo", dice el cantante entre risas. "Cuando me piden que invite siempre digo que no tengo un duro", nos cuenta. ¡Si es que a sus 21 años lo está petando!

Lo cierto es que al cantante le encargan los concursos de música... ¡Pero nunca ha participado en ninguno! "Me gustaba mucho La Voz, yo quería ir, pero no encontraba el medio, y al final con Youtube...."

Y si en algún momento se cansase la música... ¿A qué se dedicaría? "Gamer", dice reconociendo que es "un viciado".

👉 Puedes ver a Daviles de Novelda en el minuto 27:

Recuerda, 'yu, no te pierdas nada' de lunes a viernes de 14 a 16h en Europa FM.