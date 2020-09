Omar Montes: "Conocí a Ainhoa Arteta, me cantó y me gustó, ahora me la pongo por las noches"

El cantante Omar Montes estrenó con RVFV 'No puedo amar', un nuevo tema que llegó con una promoción un poco polémica: la "filtración" de un vídeo fakede una pelea callejera que no resultó ser real. "Filtraron un cachito del videoclip, que era una pelea, y las tuve que eliminar del vídeo", reconoce.

"Ya tenía yo ganas de hacer un vídeo con fuego porque en España siempre hacemos lo mismo, con una casa, coches y chicas, pero quería pasar al siguiente nivel y hacer una trama. Es un vídeo conceptual, en mi cabeza era mucho peor. En el vídeo original había niños jugando a la piñata con señores colgados", explica. "Vi a Rosalía en su último vídeo con niños, y dije pues yo demonios".

¿Cuáles son sus nuevas influencias a la hora de componer?, ¿tiene alguna rutina para hacerlo? "Cuando conocí a Ainoha Arteta y me cantó me gustó, ahora me la pongo a veces por la noche para influenciarme. Últimamente estoy cogiendo mucho de artistas sudamericanos. Probablemente mi próxima canción tenga toquecillos africanos, me gusta mezclar cosas", dice. "Ayax y Prox ya no me invitan a sus fiestas y Natos y Waor no me cogen el teléfono porque me he quitado el autotune", dice. "Estoy dejando muchos amigos atrás por cantar bien", bromea.

Su tema 'Prendío' con Daviles de Novelda también lo ha petado bastante, y es que esto de las colaboraciones es toda una estrategia de éxito. "A los latinos les funciona juntarse 3 o 4, nosotros nos juntamos también pero es más difícil". ¿Nuestra solución? ¡Buscarle nosotros mismos un featuring! Ventura sale a la calle para buscar al afortund@.... ¿Lo conseguirá?

