El flamencotón de Daviles de Novelda y DaniMFlow, lo mejor del martes en 'yu, no te pierdas nada' (26/11/2019)

Pablo Ibarburu se une a Ana Morgade para pilotar este 'yu, no te pierdas nada' en el que tendremos a Juan , Damián y Marron , las flamantes Hormigas. También se viene el cocinero David de Jorge , Sergio Bezos saldrá a la calle para ver quién ha tenido sexo y Fox nos trae su sección 'Vampiro Esiten'. ¡Ponte ya la mantita del misterio que empezamos!

¡Netflix va a abrir un cine para proyectar sus mejores películas! ¿Tardará el público dos horas en elegir qué ver? ¡Porque eso es lo que hacemos todos en casa!

¡Ponen el cartel de no hay entradas allá donde van! ¡Sus temas lo petan en Youtube! Pero probablemente nunca los has escuchado en la radio... ¡Y aquí están! Daviles de Novelda y DaniMFlow se vienen a 'yu, no te pierdas nada! ¿Cómo se sienten con este repentino éxito?

Han inventado en el flamencotón, un nuevo género que los han animado a continuar y poder vivir de la música. "El flamencotón es mezcla pura, como cuando la mama hace un guisado, pues lo mismo", nos cuentan. ¡Con el tema 'Mi Verano' lo han petado pero bien! ¿Les da ya para comprarse un yate? "Para alquilarlo sí", bromean.

¡Estos chavales tienen tanta guasa que tenemos que jugar con ellos a 'Quién está peor'! ¿Cuándo fue la última vez que alguien les dijo te quiero? ¡El más triste se lleva 5 euros!

¡Gente que nunca se hace mayor! Marron, Damián y Juan, flamantes Hormigas, se vienen a 'yu' a contarnos sus cositas en 'emosido engañado', pero antes... ¿Qué pasó ayer el El Hormiguero? ¿Como que casi muere alguien? Parece que Keller casi se queda sin aire cuando estaba sumergido en un bidón de agua... ¡Y se montó la marimorena! Puedes volver a ver el momento aquí.

¡Ha llegado el momento de que la gente de la calle se ponga a salvo! Sergio Bezos intenta adivinar quién de nuestros tres candidatos ha tenido sexo en las últimas 24 horas.

¡Se complica el misterio con vampiro esiten! Fox intenta meternos miedo con su sección mal rollera y si la semana pasada hablábamos de la posibilidad de que el Big Foot sea un alienígena en una mision cósmica... ¡Hoy lo demostramos!

¡Ingredientes random para David de Jorge! ¿Qué cocinaría él con... mantequilla, sardinas, Nocilla, maíz, guindilla, Wishky, aguacate y canela en polvo? ¡Además le damos dos euros para que baje al súper y compre algo más!

