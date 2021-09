Eladio Carrión: "Una de las cosas que más disfruto de ser famoso es no hacer cola"

Eladio Carrión ha sacado dos discos en lo que llevamos de año, y todavía falta uno, que saldrá antes de Navidad. "Estoy todo el año haciendo discos, es como hacer una película, pareces tu propio fanático. La música que yo hago es bastante diferente", reconoce el artista, que asegura que para contar una historia necesita algo más que un single. "Sacar un disco es como parir un hijo", explica.

Hace nada ha estrenado Tata Remix con Daddy Yankee, J Balvin y Bobby Schmurda, un tema en el que la letra se hace un poco difícil de entender. "También escucho baladas, no me catalogo solo como un rapero, me gustaría hacer una salsa", confiesa. "Este próximo disco es más comercial, los dos anteriores eran de trap".

El artista es su propio productor y también ha vendido temas para otros artistas. "Ser compositor me ayudó a entender el negocio", asegura el cantante, que recomienda a los jóvenes que quieran dedicarse a esto que se formen. "Tienes que entender la industria de la música porque si no nunca vas a poder ganar dinero", aconseja.

Eladio Carrión era nadador profesional y un gran amante de la comedia. "Antes de hacer cualquier cosa me monto un plan, hacía guiones para la comedia, igual que en la música, hay que ser organizado con las metas", asegura el artista, que ahora mismo no se ve en otro sitio que no sea sobre el escenario. "El deporte era más presión, más fuerte, pero me encantaba".

"Antes le huía a la fama, no quería estar en el ojo público, y ahora una de las cosas que más disfruto de ser famoso es no hacer cola", reconoce el cantante en el peliagudo test de Victoria Martín.

