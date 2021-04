"No era yo": Ylenia recupera la vitalidad gracias a una cirugía estética

Ylenia Santana está feliz porque se ha quitado un buen peso de encima. La televisiva no pudo venir la semana pasada porque tuvo que someterse a una pequeña intervención en el labio.

"Me han abierto el labio para sacar uno de esos productos muy antiguos. Sabéis que mi labio era como una morcilla que no me pertenecía, pues he estado cinco años con una silicona antigua. Además me pinché varias veces en varios sitios", recuerda Ylenia, que no quiere dejar pasar esta oportunidad para aconsejar a los jóvenes que acudan a grandes profesionales cuando quieran hacerse un retoquito.

"Estuve dos años pinchándome corticoides para ver si se bajaba, luego se me deformó, y antes de entrar a Gran Hermano dije 'pues me pincho el otro lado y me lo dejo igual' pero claro no me reconocía, ni en el espejo, ni para hacer vídeos... No era yo, no me veía yo misma, ahora sí. Voy a ser una influencer máxima así que prepararos", anuncia muy contenta. Por si fueran pocas novedades, Ylenia asegura que también está dejando de fumar y aclara que si está un poquito hiperactiva es por eso.

La primera consulta para Ylenia es de un chico que necesita dinero fácil porque quiere ahorrar para hacer un master pero la nómina no le da para tanto. "Es que esto del dinero fácil no sé yo... Se me ocurren cosas ilegales", dice la de Benidorm, que le recomienda hacerse un Only Fans ahora que está tan de moda.

Un chico homosexual explica que cree que no es compatible "sexualmente" con un chaval con el que está tonteando y necesita saber cómo proceder. "La solución es que te lo tires y así lo descubres. Estar con las dudas tres meses no vale para nada", exclama sin dudar.

"El critique es algo que en España se lleva mucho. Habla con él y mira si te merece la pena", aconseja Ylenia a un chico que sabe que un amigo le critica a sus espaldas.

Hablamos también de un chico que ha roto con su pareja después de seis años y aunque se llevan muy bien, necesita pasar página definitivamente y probar cosas nuevas. "Te entiendo porque a mi también me pasa, me veo mejor que nunca", exclama Ylenia, que aconseja que empiece a gozar ahora que no tiene que dar explicaciones.

"Antes lo era muchísimo más, ahora no tanto", contesta Ylenia a Victoria Martín, que le pregunta si para ella es muy importante el físico. "A mi me importa mucho más que sea una persona ingeniosa, inteligente... Y el sexo, tampoco nos vamos a engañar".

👉 Ya sabes, si quieres pedirle consejo a Ylenia... ¡Mensaje, vídeo o nota de voz al número 662 250 950!

Puedes ver a Ylenia en el minuto 24:

Recuerda, yu No te pierdas nada de lunes a viernes de 14 a 16h en Europa FM.